Londonis algab uus Brexiti-kõneluste voor

Pärast laupäeval peetud telefonikõnet Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ütles peaminister Boris Johnson, et edusamme on tehtud, kuid endiselt on probleeme "võrdsete võimaluste" ja kalapüügiga. Täpselt sama säutsus Twitteris ka Leyen.

Boris Johnson usub siiski, et niisugune tehing, mida saaks sõlmida, on olemas, lihtsalt tuleb jõuda kokkuleppele. Varem on ta nõudnud, et riik oleks väga hästi ette valmistatud selleks, kui kokkuleppeid ei tehta. Sel juhul kaubeldakse Euroopa Liiduga Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite järgi, mis tähendab muu hulgas tollimakse.

Mõlema stsenaariumi korral hoiatab riigikontroll "oluliste häirete eest" üleminekuperioodi järel. See lõpeb 31. detsembril.

Riigikontroll ütleb, et on ebatõenäoline, et kauplejad on valmis piirikontrolliks. Liiga lühike on aeg uute IT-süsteemide loomiseks ja testimiseks. Uus takistus on tollideklaratsioonid. Tolliteenistuse hinnangul võib tekkida vajadus töödelda lühikese ajaga 270 miljonit tollideklaratsiooni, võrreldes praeguse 55 miljoniga.

Praegu pole ka selge, kas uus piiritaristu on valmis ja kus see asub.

Eri meelt ollakse ikka veel ka kalapüügiõiguste, konkurentsieeskirjade ja nii üldiselt kokkuleppe täitmise viisis.

Reedel küsiti Johnsonilt, kas Suurbritannia saaks järgmise kümne päeva jooksul kokkuleppe sõlmida. Johnson vastas: "Ma loodan väga, et saame, kuid ilmselgelt sõltub see meie partneritest."

Iirimaa Euroopa asjade minister Thomas Byrne märkis nädalavahetusel, et Joe Bideni valimine USA presidendiks annab "uus dünaamika" ka Berxitile.

Iiri juurtega Biden on öelnud, et ei luba Põhja-Iirimaal saada "Brexiti ohvriks". Ta oli oma 16. septembri avalduses väga selge, öeldes et Londoni manöövrid Brexitiga võivad teha karuteene tulevasele USA-Briti kaubandusleppele.

Suurbritannia EL-ist lahkumise leppes on Põhja-Iirimaal eristaatus, mis tagab, et tema ja EL-i liikesriigi Iirimaa vahele ei teki piiri, mille kaotamine oli tähtsal kohal 1998. aasta rahuleppes.

Joe Bidenil, erinevalt president Donald Trumpist, pole olnud Briti peaministriga ühtegi, ei head ega halba kontakti. Nüüd tõusevad tulevad suhted kindlasti esile.