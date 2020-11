Ossinovski: Martin Helme umbusaldamine on taktikaliselt vale samm

Riigikogu liikme, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski sõnul on Martin Helme umbusaldamine taktikaliselt vale samm ja ministrite kergekäeline umbusaldamine devalveerib umbusalduse väärtust.

Ossinovski kirjutas sotsiaalmeedias, et Eestil on põhjust rõõmustada Mart Helme tagasiastumise puhul, samas ei ole sellega pinged valitsuses aga leevenenud, vaid just teravnenud.

"Mis edasi? Kõigi demokraatlike jõudude ühiseks eesmärgiks peaks täna olema äärmuspopulistide eemaldamine valitsusest. Tänasele valitsusele on kaks toimivat alternatiivi, aga need ei realiseeru iseenesest. Nende nimel peavad demokraatlikult mõtlevad erakonnad vaeva nägema," kirjutas Ossinovski.

Ossinovski sõnul ei vii järjest EKRE ministrite umbusaldamine lähemale EKRE valitsusest lahkumiseni, vaid sunnib koalitsiooni koos hääletama valitsuse püsimise poolt. "Ei saa jätta ka mainimata, et umbusalduse instituut on üks parlamentaarse demokraatia kaalukaim ning selle kergekäeline kasutamine devalveerib selle väärtust," märkis ta.

Opositsioon nõudis esmaspäeva hommikul Mart Helme tagandamist ja selle ka saavutas, Ossinovski sõnul ei ole tõsiseltvõetav käitumine Reformierakonna otsus kirjutada samale mustandile järgmine nimi.

"Minu hinnangul on see taktikaliselt vale samm, mistõttu ma sellele initsiatiivile allkirja ei andnud. Hääletusel muidugi hääletan umbusalduse poolt, sest valitsusse tänane rahandusminister sobib samavähe kui tema isa," lisas Ossinovski.