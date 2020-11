,,Praegune kokkulepe ei ole kindlasti kooskõlas Ungari huvidega, kuigi oleme seda juba mitu korda enne sõlmimist väljendanud. Seepärast ma ei saa seda toetada," ütles Orban oma kirjas Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michelile.

,,Praegune olukord ei jäta meile teist võimalust, kui mitte nõustuda nii järgmise Euroopa Liidu eelarvega (MFF) ja koroonakriisi abipaketiga," ütles Orban oma kirjas, millega on tutvunud politico.com.

Euroopa Liidu institutsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid on süüdistanud Ungarit ja Poolat selles, et nad ei järgi demokraatlikke standardeid ja õigusriigi põhimõtteid. Budapest ja Varssavi on seni neid kõiki väiteid pidanud alusetuks.

EL-i liidrid leppisid selle aasta juulis kokku ajaloolises 1,8-triljonilises eelarves ja koroonaviiruse taastepaketis. Nii Ungari kui Poola on samal ajal ähvardanud blokeerida uut eelarvet, kuna nad pole nõus olnud sellega, et MFF seotakse õigusriigi põhimõtetega.

Mõned Euroopa Parlamendi liikmed leiavad siiski, et tegemist on Orbani-poolse blufiga. Kuna kogu Euroopa Liit seisab silmitsi suurte majandusraskustega, kaasa arvatud Ungari, siis on eriti oluline, et rahastus saaks liikuma.

Euroopa Rahvapartei, kuhu kuuluvad ka Orbani partei Fideszi liikmed, juht Manfred Weber ütles, et ,,me peame liikuma edasi ning Orban ei muuda eelmise neljapäeva kokkuleppe tulemust".