Mitmed kõrged diplomaadid ja ametnikud tunnistasid Politicole, et Euroopa Liit on institutsionaalses kriisis, millest väljumiseks ei nähta hetkel mingit lahendusteed. Isegi Brüsseli jaoks, mis on harjunud eriolukordi lahendama, tundub jaanuaris jõustuma pidanud 1,1 triljoni euro suuruse eelarve ning 750 miljardise taasterahastu seismapanek liiga palju taluda, märgib Politico.

Eelarveteemadest saab nüüd neljapäeval toimuva valitsusjuhtide videokoosoleku peateema, kuid ametnike sõnul ei ole sealt mingit otsust oodata. "Igaüks teab, et see on ummikseis. Me oleme teelahkmel, aga keegi ei tea kuhu see viib," ütles üks anonüümsust palunud ametnik Politicole.

"Me teame üksnes seda, et me ei saa paketti heaks kiita nii kaua kui Ungari ei nõustu sellega," lisas ta. Sama ametniku sõnul jätkatakse ungarlastega konsultatsioone, kuid mingil hetkel peab Ungari oma plaanid avama. "Vastasel juhul oleme suures pasas," lisas ta.

Ungari ja Poola blokeerisid esmaspäeval Euroopa Liidu riikide esindajate kohtumisel MFF-i ja taasterahastu heakskiitmise, viidates nendega liidetud õigusriigi klauslile, mis annaks võimaluse peatada EL-i toetusraha maksmise riikidele, mis hälbivad õigusriigi reeglitest. Ungari ja Poola on sattunud korduvalt Euroopa Komisjoni ja Parlamendi süüdistuste alla oma kohtusüsteemi sõltumatuse või muude õigusriigi nõuete eiramise pärast.

Allikas: paketi lahtivõtmine on väheusutav

ERR-iga teisipäeval rääkinud allikas leidis, et võimalus kogu eelarvepaketi uuesti lahtivõtmiseks on vähetõenäoline ning eeldatavasti lisatakse eelarve ja taasterahastu rakendamise otsusele mõni lause, mis peaks Ungari ja Poola muresid leevendama. Selline algatus peaks tulema Saksamaalt, mis on praegu EL-i eesistujariik ja juhib vastavaid kõnelusi. Samas pidas ta väheusutavaks võimalust, et Saksamaa näiteks otsustab eelarvele lisada veel pisut raha, et sellega Ungarit ja Poolat meelitada ning niimoodi ummikust välja jõuda, lisas ta.

Ühe võimalusena pääseda praegusest ummikust pakuti juba kevadel võimalust, et taasterahastu pannakse paika valitsustevahelise kokkuleppena, kuid Euroopa Komisjoni ametnikud olid pärast kaalumist leidnud, et see oleks olnud liialt keeruline ja aeganõudev ning tähendanud samasuguseid vaidlusi nagu peeti ka seitsmeaastase eelarve üle, kirjutas teisipäeval Politico

Ungaril ja Poolal on ka tugevad vastased

Saksamaa EL-i Nõukogu praeguse eesistujana saavutas eelmisel nädalal Euroopa Parlamendiga kokkuleppe eelarve ja taastepaketi põhiparameetrites, milles liikmesriigid leppisid kokku juba juulis ning sel nädalal loodeti saada sellele riikide lõplik heakskiit.

Iseäranis tugevalt nõuabki õigusriigi klauslit kokkuleppesse Euroopa Parlament, tõdeb Politico. Kui ka 25 ülejäänud liikmesriiki nõustuksid Ungari ja Poola väljapressimisega, ei pruugi parlament järeleandmisega nõustuda. MFF nõuab Euroopa Parlamendi heakskiitu, mis nagunii nõustus pika hambaga praeguse kokkuleppega, pidades seda õigusriigi klausli osas liiga nõrgaks, kirjutab Politico.

Samas on ka mitmed liikmesriigid nagu Holland, Belgia, Austria, Soome, Taani, Rootsi ja Lukesmburg õigusriigi tingimuste tugevaks sidumiseks Euroopa Liidu toetuste eraldamisega. Erinevatl Poolast ja Ungarist, kes saavad EL-i eelarvest rohkem kui sinna maksavad, on need riigid netomaksjad, kes tahavad olla kindlad, et nende maksumaksjate raha kasutatakse õiguspäraselt, tõdeb väljaanne.