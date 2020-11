Omavalitsused tõlgendavad tõukeratta bussi lubamisel seadust erinevalt

Omavalitsused lähtuvad küsimuses, kas tõukerattaga on lubatud ühistransporti siseneda või mitte, ühest ja samast ühistranspordi seadusest, kuid tõlgendamisruumi on liiga palju.

Tartus võib peagi tõukerattaga linnaliinibussi peale minna, seni oli see keelatud. Kusjuures bussi peale võib minna nii pakitud kui pakkimata tõukerattaga. Kui tõukeratas on pakkimata, tuleb siseneda bussi keskmisest uksest. Tallinnas ei ole aga soovitav elektritõukerataste võtmine bussi, sest oma raskuse tõttu võivad nad näiteks pidurdamisel muutuda ohtlikuks. Pärnus on lubatud ühistransporti siseneda ümbrisesse pandud tõukeratta või rulaga.

Pärnumaa ühistranspordi keskuse juht Andrus Kärpuk ütles, et Pärnus ei ole tõuksiga ühistransporti sisenemine soovitav. Samas ei ole see ka keelatud. Kärpuki sõnul on tõukerattaid käsitlev osa ühistranspordi seaduses hall ala, ning nemad on lähtunud tõlgendusest, et bussi kaasa võetud pakitud tõukeratta puhul on tegemist pagasiga.

Võimalusel tuleb valida buss, kus on vähem rahvast, sisenema peab keskmisest uksest ning tõukeratas või rula võiks olla kuidagi pakendatud. Omanik peab tagama, et tema rula või tõukeratas ei määriks bussi ega kaasreisijaid, ning ei hakkaks liikuma ega tekitaks sellega ohtlikku olukorda.

"Need on meie nii-öelda soovitused tõukerattaga bussi sisenejale, kuid me ei keela tõukerattaga bussi sisenemist. Me ei saagi keelata, kuna tegemist on pagasiga," ütles Kärpuk.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov kinnitas, et Tallinnas saab tõukerattaga liinibussi peale küll. Kuid ta rõhutas, et kõige olulisem on tagada reisijate ohutus ja seetõttu on näiteks elektritõukeratastega lugu keerulisem.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi teede ja raudtee osakonna juhataja Ain Tatter jällegi tõdes, et elektritõukerattad ei erine ülejäänud pagasist.

"Seadus ei loetle ära pagasi olemust. Ta ütleb, et kui tegemist on mõistlikus suuruses ja koguses pagasiga, siis seda võib vedada. Kui elektritõukeratas on tavalise tõukeratta suurune, see suurus ei ületa ju tavalise lapsevankri ega erivajadusega inimese abivahendi suurust, siis ei ole seal põhjust erisust teha," selgitas Tatter.

Küsimusele, kas tõukeratast on linnaliini bussis lubatud vedada või ei, seega ühest vastust pole. On lubatud, kui tingimused on täidetud.

Tallinna linnatranspordi AS-i juht Deniss Boroditš tõi välja, et isegi kui regulaator keelaks tõukerattaga sisenemise ühistransporti, siis bussijuhtidel sellise asja kontrollimisega aega tegeleda ei ole.

"Küsimus on järelevalves. Kui keegi ei luba normitehniliselt, siis kuidas see järelevalve toimub? Ühistranspordi vahendi juht peab keskenduma maksimaalselt selle juhtimisele. Tema ei ole korralekutsuja ja tema kindlasti ei hakka takistama. Kuna meil käib ühistranspordivahendisse sisenemine ka kõikidest ustest, siis meil ka tehniliselt kontrollimehhanismi sisenemise tõkestamiseks ei ole," rääkis Boroditš.

Andrus Kärpuk ütles, et ühistranspordi korraldajad vajavad selgust, vastasel korral tõlgendab üks nii-, teine naamoodi.

"See asi peaks olema Eestis ühte moodi ja üheselt mõistetav. Häda ongi selles, et ühistranspordi seadusest seda välja ei loe. See on mitme seaduse koosmõjul, mida kõik peavad eraldi tõlgendama."