Galerii: elektritõukerattad on sel talvel lumistel tänavatel

Kui tavapäraselt on renditavad elektritõukerattad lume saabudes või vahetult enne miinuskraade kokku korjatud, siis sel aastal saab neid ka lumistel ilmadel rentida.

Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov ütles ERR-ile, et elektritõukerattad on sel aastal tänavatel ka talvel.

"Hindame olukorda vastavalt ilmale: kui sajab lund ja on korralikud miinuskraadid ning tee on libe, siis on tõukerattad lukus ja neid rentida ei saa nagu näiteks täna (esmaspäeval – toim.). Kui ilm peaks taas soojemaks pöörama ja teeolud lubavad, saavad kasutajad taas tõukerattaid avada," selgitas Lašmanov.

Tartus ja Pärnus, on Bolt aga elektritõukeratta rentimise hooaja lõpetanud.

Tuule turundusjuht Reelika Maranik ütles ERR-ile, et tõukerattaid lume tulekul kokku ei korjata, sest Tuule tõukeratastel on tehniline võimekus aastaringselt tänavail sõita.

"Tänase ilmaga saab ohutult sõita, kuid loomulikult peab olema libedaga liigeldes ettevaatlik. Samamoodi, nagu libedaga jalutades ning jalgrattaga sõites ollakse ettevaatlikum," sõnas Maranik.

Ta lisas, et tõukerattad eemaldatakse tänavapildist alles siis, kui Tallinna linnaosavalitsused hakkavad teenuse osutamist piirama või ilmastikuolud muutuvad ekstreemseks.

"Kergliikuriga tuleb sõita kergliiklusrajal või sõidutee ääres ning juhul, kui kergliiklusrada on lumest lahti lükkamata, siis tasub leida alternatiivne tee või liigelda tähelepanelikumalt, täpselt nagu jalgsi või jalgrattaga liigeldes," selgitas Maranik.

Tuul on praeguseks ka tõukeratta kiirust vähendanud ja Maranik usub, et miinuskraadid ega lumi ei takista inimestel tõukeratastega sõitmist.

Tuule elektritõukeratas. Autor/allikas: Tuul

Ka Helsingi tänavatel on elektritõukerattad lumega tänavail, kirjutab Helsingin Sanomat. Osa tõukerattaid mattus aga lumekihi alla ning jäi ette ka lumesahkadele.