Raik: kahju, kui Narvas jätkub kõik nii nagu viimased 20 aastat

Esmaspäeval selgus, et novembris Narva linnapea kohalt tagandatud Aleksei Jevgrafov ja linnavolikogu esimehe kohalt tagasi astunud Irina Janovitš ning veel 11 fraktsiooni Kodulinn Narva liiget otsustasid astuda Keskerakonda, mis annaks Keskerakonnale taas enamuse volikogus. Selline areng seaks kahtluse alla võimaluse luua Narvas uus koalitsioon Raigi juhitud Meie Narva ja senise Keskfraktsiooni liikmete vahel. Raik oleks olnud uue koalitsiooni linnapeakandidaat.

"Narvas on praegu välja selgitamisel, kes on kõige kangem keskerakondlane. Aga seda olukorras, kus 12 fraktsiooni Kodulinn Narva liiget, kes ka enne Keskerakonna kaubamärki kasutanud, ei ole veel erakonda vastu võetud. Seega [Keskerakonna Narva piirkonna juht] Yana Toom kiirustab, kui kuulutab Aleksei Jevgrafovi taas linnapeaks. Vastu saab võtta ju ainult nn suur juhatus, mis ei ole toimunud," ütles Raik esmaspäeval olukorda kommenteerides ERR-ile.

Raik rõhutas, et nii volikogu esimees kui ka linnapea valitakse volikogus salajasel hääletusel. "Kahjuks on volikogu aseesimees valimisi juba kaks korda edasi lükanud. Neid oli võimalik läbi viia 26. novembril ja 17. detsembril, aga praegu on istung lükatud 30. detsembrile. COVID-i kriisiolukorras on see ülimalt vastutustundetu," ütles Raik.

"Ma kutsun kõiki saadikuid suhtuma sellesse küsimusse tõsiselt, nende otsusest sõltub väga palju. Linnas on seoses koroonaviirusega väga tõsine olukord. Inimesed vajavad abi. Praegu ei ole aeg pikalevenivateks vaidlusteks, vaid tuleb otsustada," leidis fraktsiooni Meie Narva juht.

Raik tõi ka välja nende fraktsiooni tellitud ja firma Norstat läbiviidud küsitluse tulemused, mille kohaselt poolte narvakate jaoks on murekohaks töökoha säilimine ning 22 protsenti leidis, et linna suurim probleem on linna arenguvisiooni puudumine ja korruptsioon.

Tema sõnul oleks tema fraktsiooni algatatud võimupööre olnud katse linna senist olukorda muuta: "Muuta läbipaistvamaks, selgemaks, arusaadavamaks, rohkem inimesi kaasata, lõhkuda ära kakskümmend aastat kestnud süsteem."

Vastates Toomi viitele, justkui hakkaks uute keskerakondlaste toel Narva juhtimine toimuma ilma "halli kardinalita", vastas Raik: "Nähtavasti peab Yana Toom silmas korruptsiooni eest vangi mõistetud Aleksei Voronovi. Aga tänaeks on ta rohkem müütiline kuju, keegi teda ei näe, aga kõik endiselt räägivad temast. Võin kinnitada, et ta ei ole uue koalitsiooni loomise aruteludel osalenud. Me ei ole teda näinud ja ma ei hakkaks teda müstifitseerima."

Aga kui linnas jääb püsima sama võim, siis saab linnajuhtimises näha härra Voronovi õpilasi, lisas Raik. "Siis muutusi ei tule. Fraktsioon Kodulinn Narva muutub Keskfraktsiooniks, aga kõik jätkub nii nagu oli enne."

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb teatas esmaspäeval saadetud kommentaaris, et Aleksei Jevgrafovit ja Irina Janovitši ei ole Keskerakonda vastu võetud. "Minule teadaolevalt on nimetatud isikud kirjutanud avalduse, mida arutas Ida-Virumaa piirkond Toila osakonna ettepanekul, mitte Narva piirkond. Otsuse Keskerakonna liikmeks vastuvõtmise kohta teeb Keskerakonna juhatus, kes ei ole seda arutanud."

Keskfraktsioonil on 31-liikmelises Narva volikogus praegu üheksa liiget, kellest neli on väietavalt Keskerakonna liikmed ja viis ei ole, Kodulinn Narval 14 liiget, Meie Narval seitse liiget, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin ei kuulu ühtegi fraktsiooni.