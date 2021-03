"Oli arusaadav, et haigla nõukogu teeb varem või hiljem otsuse mind juhatusest välja arvata. Ja selleks, et praeguses, koroonaviiruse tõttu keerulises olukorras saaks haigla personal rahulikult töötada, leppisime kokku, et mul on täna viimane tööpäev," ütles Jevgrafov ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Jevgrafovi sõnul otsustas haigla nõukogu juba teisipäeval tema tagandamise, aga kolmapäeval teatas otsusest talle nõukogu esimees, Narva linnapea Katri Raik.

Ekslinnapea sai haiglajuhina töötada peaaegu kolm kuud ning ise hindas ta oma tööd viljakaks.

Jevgrafovi sõnul ei vasta tõele väited, et tema töölepingus oli punkt kohustuslikust meditsiinilisest haridusest. "Leping oli samasugune nagu eelmisel haiglajuhil Olev Sillandil. Seal oli kirjas, et juhatuse liige võib vajadusel töötada arstina. Konsulteerisime juristidega enne lepingu alla kirjutamist ja nad ütlesid, et sellises punktis ei ole midagi erilist. See annab lihtsalt võimaluse. Arusaadav, et ilma meditsiinilise hariduseta arstina töötada ei saa, aga see ei olnud kohustus," rääkis Jevgrafov.

Küsimusele oma plaanide kohta vastas ekslinnapea, et ilmselt naaseb ta poliitikasse. "Aga ma olen avatud ettepanekuteks avatud. Kaua ilma tööta istuda mulle ei meeldi ja seda ma ei oskagi. Aga see, et üks minu tegevussuundasid võiks olla poliitika ja Narva heaks tegutsemine - see on üheselt selge," rääkis Jevgrafov.

Narva haigla nõukogu kuulutas konkursi juhatuse liikme kohale välja juba 18. veebruaril, avaldusi saab esitada 20. märtsini. Siis vastas nõukogu esimees Raik küsimusele Jevgrafovi jätkamise kohta, et praegu käib Jevgrafovi töölepingu juriidiline ekspertiis. Samas rõhutas ta, et endine linnapea võib uuel konkursil samuti osaleda.

Haiglale uue juhi leidmisena jätkab Jevgrafovi sõnul sellel kohal praegune Narva haigla peaarst Olev Silland.

Narva uus võimukoalitsioon, mille moodustasid Keskfraktsioon, Raigi juhitud Meie Narva ja Keskerakonna liige Mihhail Stalnuhhin, tagandas Jevgrafovi 11. novembril. Detsembri keskel määras tollane Narva haigla nõukogu, mida juhtisid veel endise võimufraktsiooni Kodulinn Narva liikmed, määras Jevgrafovi haigla juhiks ning senine juht Silland asus tööle peaarstina. Tänavu veebruaris vahetas Narva uus võim välja linna-asutuste nõukogud, haigla nõukogu juhiks sai Raik.