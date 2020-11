Kinnisvaraeksperdid prognoosisid kevadel, et pandeemiast ja majanduskriisist tulenevalt võib kinnisvaraturul oodata hindade langust kõige varasemalt sügisel. Praeguseks on selge, et langust võis Tallinnas näha vaid magalarajoonide tüüpprojektiga korterite müügis, samal ajal tuntakse enam huvi suvilate vastu.

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütiku Igor Habali sõnul on kinnisvaraturul mõningad muudatused tõesti toimunud, ent tööpuudust tõkestavad ajutised meetmed ja suvine eufooria pole lubanud kõige pessimistlikemal prognoosidel realiseerida.

"Kui kevade algul hoidsid suurema tehingute languse eest varem sõlmitud uusarendustehingud, siis alates suve lõpust on kriisieelsele tasemele tõusnud ka järelturg. Taastumine on olnud kiire, ent ma arvan, et lähema aasta jooksul me näeme kinnisvaraturul majandusraskustest tingitud tugevamaid mõjusid," rääkis ta.

Habali sõnul on tähendada kerget tehingute arvu vähenemist, mis tuleneb väiksema uusarenduste pakkumismahu pealt. Nõudluse vähenemisest tulenevalt on langenud ka Tallinna "mägede" tüüpkorterite hind, seda ligi viie protsendi jagu. Peamiselt seetõttu, et kriisis on enim kõrvetada saanud nende korterite peamine ostjaskond.

"Üldine tarbijakindlus on hea ning ehkki teine koroonalaine on kohal, on inimesed tunduvalt vähem murelikumad," märkis ta.

Uusarenduste puhul on langetatud peamiselt panipaikade ja parkimiskohtade hinda, korterite enda hind püsib aga paigal. "Uute, alles müüki tulnud korterite puhul saame rääkida hinnatõusust," lisas Habal.

Kodukontorid kolisid suveks maakodusse

Lahe Kinnisvara Sirli Nurme nentis, et pandeemia algusest on inimesed otsinud aina enam maamaju ja suvilaid linnast eemal, et saaks piirangute kehtestamisel linnast eemale minna.

"Ka linnas uuritakse majade turgu ning enda võimalusi müüa korter ja osta maja, et oleks oma hoov," sõnas ta.

Uue tendentsina näeb kinnisvaraturul ka päringuid lühiajalistele majade rentimisteks, et võtta üürile üürile sauna ja oma hoovialaga majake linnast välja ning sealt kaugtööd teha.

Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste sõnul on koroonapandeemiaga kaasas käinud muudatused ajutised ning pikemaajalisi trende ega eelistuse muutusi see kaasa ei too. "Kodukontorid on olnud küll popp teema, kuid tegemist ei ole maailmamuutva trendiga ning enamus majandustegevusest leiab täna endiselt aset samamoodi nagu enne koroonakriisi," märkis ta.

"Koroonaviiruse teine laine võib kontoriinimesed peatselt taas kodudesse tagasi sundida, kuid ka sellisel juhul on tegemist ajutise muutusega ning varem või hiljem taastub turg koos selle arengutrendidega samadesse rööbastesse nagu enne viiruse levikut," märkis Eliste.

Ehitustegevus jätkub varasemast tagasihoidlikumalt

Eliste sõnul algas korterihindade langus teises kvartalis, ka tema nentis, et langus on siiski piirdunud Tallinna magalapiirkondade tüüpkorteritega.

"Kolmandas kvartalis asus koroonakriisist taastumise aegselt ka tüüpkorterite hinnatase taas kasvama, kuid esimese kvartali tasemele ei ole hinnad veel tagasi jõudnud," lisas ta.

Analüütiku hinnangul on pakkumiste arv kinnisvaraportaalides suve keskpaigast üsna kiirelt taas alanenud, mis tähendab, et elamispindade turg on koroonaviiruse teise laine võimalikeks mõjudeks üsna hästi häälestatud, sest võimalik surve hindade languseks on mõõduka pakkumise juures suhteliselt vähene.

Kolmandas kvartalis väljastati Tallinnas suures mahus ehituslube, reaalselt alustati ehitstegevusega siiski vähem kui varasemalt.