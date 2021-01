Info edastanud 1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tundub esmapilgul kummaline, et riik on ühelt poolt kriisis, aga teisalt on kinnisvaraturul buum. "Tegelikult pole Lätis-Leedus ega üldiselt maailmas kuskil kinnisvaraturg märkimisväärselt langenud. Börsid buumivad, inimestel on tegelikult raha käes küll. Siiani on reaalselt rahaliselt kannatanud vaid üksikud sektorid, mille töötajad olid ka enne kriisi pigem madalama sissetuleku ning väiksema mõjuga kinnisvaraturule," ütles Vahter pressiteate vahendusel.

Eelmise aasta detsembriga võrreldes tehti tänavu detsembris Tallinna korteritega 13 protsenti rohkem tehinguid.

Detsembris müüdi Tallinnas 949 korterit, mis on neli protsenti vähem kui novembris, kuid 13 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Korterite keskmine ruutmeetri hind tõusis kuu lõikes seitse ning mullu detsembriga võrreldes viis protsenti. Detsembris müüdi kalleim korter 980 000 euroga.

"Kui inimesed tahavad psühholoogiliselt tavaliselt uue kodu uueks aastaks kätte saada ja jaanuar on juba rahulikum, siis tänavu see tendents võimendus. Paljud inimesed soovisid tehingud enne võimalikku uut elu seismapanekut ära teha," kommenteeris Vahter.

"Kui majandusanalüütikute üldisel hinnangul tuleb järgmine aasta Eesti majandusele kerge plussmärgiga, siis võib sama oodata ka kinnisvaraturule. Aga uute korterite valik jääb pigem väiksemaks, sest osad arendajad tõmbasid kevadel pidurit ja on siiani äraootaval seisukohal," märkis Vahter.

Detsembris müüdi Tallinnas 41 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on kaheksa võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 925 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 12 elamumaa krunti, mis on novembriga võrreldes kahe võrra vähem. Kalleim krunt maksis 325 000 eurot.