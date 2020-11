Maski puudumise pärast kedagi poest või bussist välja ei aeta

Kui teisipäeval andis valitsus tungiva soovituse poodides ja ühistranspordis maske kanda, siis kolmapäeval enamik inimesi veel maski ei kandnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaupmehed omalt poolt plaanivad inimesi teavitada nii plakatite kui ka siseraadio kaudu, et inimesed võiksid maske kanda või oma suu ja nina näiteks salliga katta. Samas, kui kellelgi maski ees ei ole, siis selle tõttu poeskäik katki ei jää.

"Meil ei ole õigust mitte teenindada selle pärast, et tal ei ole maski ees. Ilma maskita saab samuti poodi sisse. Kedagi maski mittekandmise eest poest välja ei aeta," rääkis kaupmeeste liidu juht Nele Peil.

Tasuta maske kauplused klientidele jagama ei hakka. "Maskidekulu oleks täiendavalt liiga suur kulu, et seda saaks kaubandus endale lubada," ütles Peil.

Ka ühistranspordiettevõtted kutsuvad inimesi üles maski kandma, kuid muus osas oma praegust tegevust ei muuda. Maskita inimene jätkuvalt bussist või rongist maha ei jää.

"Meie eesmärk on inimesi sõidutada rongides, mitte neid rongidest välja ajada. Me kindlasti juhime tähelepanu maskikandmise vajadusele, aga me ei viska kedagi rongist välja. /.../ Meil on rongil palju uksi ja kõikide nende ees kindlasti klienditeenindajad seisma ei hakka. Nii et eelkõige on see maski kandmine ikkagi inimeste enda vastutus," ütles Elroni juht Merike Saks.

Kui nüüd valitsuse soovituse tõttu peaks maskide ostmine kasvama, siis erinevalt kevadest peaks neid praegu igal juhul jätkuma. Uued tarneahelad on paigas.

"Kevadega võrreldes on olukord hoopis teine. Kui kevadel saabus olukord meie jaoks ootamatult, me ei olnud ettevalmistunud, ei ostnud sisse desovahendeid ega maske, siis täna on ikka hoopis teistmoodi. Meil on maskid kauplustes olemas. Meil on desovahendid kauplustes olemas ja meil on need mõlemad olemas ka ladudes. Selles mõttes ei ole ka ette näha, et mingit puudust tekiks," rääkis Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Siiski on veel valitsuse maskiplaan pisut ebaselge ja võiks täpsemalt selguda neljapäeval.