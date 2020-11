Saksamaa teatas COVID-19 nakatumiskõvera tasanemisest

"Kõver on lamedamaks muutumas," sõnas Wieler. "(See) näitab, et me pole selle viiruse vastu abitud" ning et meetmed nagu suhtlusvahemaa hoidmine ja maskide kandmine töötavad, lisas ta.

Robert Kochi Instituudi andmetel pandi Saksamaal viimase ööpäeva jooksul 21 866 koroonadiagnoosi.

Reproduktsiooniarv on langenud alla 1 – 0,89-le, mis tähendab, et 100 inimest nakatab viirusega 89 teist inimest. See on märk uute nakkusjuhtude vähenemisest.

Robert Kochi Instituudi juht hoiatas aga, et viiruse levik võib olla aeglustunud, aga olukord võib lähinädalatel siiski halveneda, kui haiglad patisentide hulgaga toime ei tule.

"Me peame vältima olukorra halvenemist," ütles Wieler ja rõhutas, et eesmärk on tuua uute nakkuste arv tasemele, millest tervishoiusüsteem jagu saab.

Wieler manitses sakslasi hoidma suhtluskontakte võimalikult minimaalsena ja rõhutas, et ettevaatlusabinõusid läheb vaja ka siis, kui vaktsiin ükskord valmis saab.

Saksamaa on kehtestanud viiruse vaoshoidmiseks ranged meetmed, suletud on restoranid, baarid, meelelahutus- ja kultuuriasutused.

Kantsler Angela Merkel on hoiatanud, et kuni 60-70 protsenti elanikkonnast ei ole immuunsust saavutanud, ei saa haigust seljatatuks lugeda.