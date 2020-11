Lätis registreeriti viimase ööpäevaga 533 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on uus 24 tunni rekord. Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 197 ja Leedus üle 1500 uue nakkusekandja, teatasid mõlema riigi terviseametid.

Lätis registreeriti neljapäeval teist päeva järjest uus koronaviirusega nakatumise rekord - ööpäevaga tuvastati 533 uut nakatunut.

Viimase 24 tunniga tehti 6833 koroonatesti ning neist osutus positiivseks 7,8 protsenti, teatas Läti haiguste ennetamise ja kontrolli amet (SPCC). Ööpäeva jooksul suri koroonast põhjustatud COVID-19 tõttu kaks inimest vanusest 80-90 eluaastat.

Ööpäevane uute nakatumiste rekord registreeriti Lätis ka kolmapeval, kui teatati 453 uuest nakatunust.

Pandeemia algusest on Lätis COVID-19 tõttu surnud 107 inimest.

Soomes 197 uut nakatunut

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 197 uut kooronaviirusega nakatunut.

Enim uusi nakatunuid lisandus tavapäraselt Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonda (HUS) - 129. Neist Helsingis elab 63, Espoos 32 ja Vantaas 19.

Soome edelaosas leiti 23 uut nakatunut, mujal vähem.

Viimase kahe nädalaga lisandus Soomes 2976 uut nakatunut, mida on 354 võrra rohkem kui eelnenud kahel nädalal, vahendas Soome ringhääling Yle.fi.

Soomes on pandeemia algusest registreeritud 18 542 koroonaviirusega nakatumist, surnud 365 inimest. Intensiivravis on praegu 16 patsienti.

Leedus üle 1500 nakatunu

Leedu tervisameti (NVSC) teatel avastati riigis viimase ööpäevaga 1553 uut koroonaviirusega nakatunut.

Kolmandik ehk 505 juhtumit tuvastati Vilniuse maakonnas, 273 Kaunase, 214 Klaipeda, 133 Panevėžyse, 116 Šiauliai, 95 Telšiai, 77 Alytus, 70 Tauragė, 29 Marijampolė ja 21 Utena maakonnas. 20 nakatunu elukoht ei ole seni teada.

Koroonaviirue põhjustatud haigusega COVID-19 on haiglas 1092 inimest, neist 83 on intensiivravis, teatas Leedu tervishoiuministeerium. Haiglaravil olevatest patsientides 484 saavad lisahapnikku, 51 on kunstlikul hingamisel. Leedu haiglates olevast 662 intensiivravi voodikohast oli neljapäeval hõivatud 346.

Viimase ööpäevaga suri COVID-19 tõttu Iüheksa inimest, veel 11 nakatunut suri muul põhjusel.

Kokku on Leedus koroonaviiruse tõttu surnud 244 inimest.

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) andmeil oli kolmapäevase seisuga Soome nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta viimasel kahel nädalal 53,4, Eestis 144,2, Lätis 182,4 ja Leedus 554.