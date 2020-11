ERR Armeenias: inimesed on šokis

Armeenias kestavad juba mitu päeva järjest protestid peaminister Nikol Pašinjani vastu. Politsei on vahistanud kümneid inimesi, kes on muutunud vägivaldseks. Protesti põhjuseks on Armeenia ja Aserbaidžaani relvarahulepe, mis lõpetas küll sõja, kuid mille pärast kaotab Armeenia suure osa Mägi-Karabahhi territooriumist.

Neljapäeval toimus Jerevanis taas opositsiooni miiting, milles osalejad nõudsid peaminister Nikol Pašinjani tagasiastumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Jerevani elanik Evelina ütles, et Pašinjan müüs Karabahhi ja tema kodumaa maha. "Kui meie armee Karabahhi ei kaitse, siis see tähendab, et tuleb genotsiid," ütles Evelina.

Inimesed muretsevad mitte ainult territooriumi vaid ka Karabahhi kristliku pärandi pärast.



Armeenia kiriku preester Jesai kardab, et hävitatakse kõik kirikud. "Meie ajaloos on palju selliseid kogemusi. Need maad on vaja kõik tagasi saada," lausus Jesai.

Armeenias on mitukümmend tuhat sõjapõgenikku Karabahhist. Kas nüüd, kui sõda on läbi, on neil võimalus oma kodudesse tagasi pöörduda?

Põgenik Stepanakertist Armo rääkis, et plaanib minna tagasi Stepanakerti.

"Me kõik kavatseme minna Stepanakerti tagasi. Loomulikult oli see kõik väga ootamatu. Meie muidugi ootasime hoopis teistsugust lahendust," ütles ta.

Uudis sõjategevuse lõpetamisest ei toonud põgenikele palju rõõmu. Pealegi, tuleb otsustada, kas minna tagasi või jääda Armeeniasse.



Veel üks põgenik Stepanakertist Ljudmila ütles, et kaotas kõik. "Meie kõigi jaoks oli see šokk. Me ei maganud terve öö, me nutsime. Sest me teadsime, mida see tähendab - me kaotasime kõik. Kaotasime kodu, kaotasime territooriumi, kaotasime kodumaa," sõnas ta.

Armo ja Ljudmila tütar Daniela ei tahagi Karabahhi tagasi minna. "Üldse, selle küsimuse üle otsustavad vanemad. Aga ausalt öeldes, raske on ette kujutada kuidas me hakkame elama türklaste ümbruskonnas. See on selline... Praegu nende eesmärk on genotsiid. See oligi tõesti genotsiid."

Ka põgenik Anait ei kujuta ette, miks ta peaks Stepanakerti minema.

Opositsioon süüdistab Pašinjani Mägi-Karabahhi kaotuses. Opositsioon ei saa kukutada valitsust parlamendis, sest parlamendis on neil ainult kolmandik kohtadest. Seega jäävad vaid meeleavaldused tänavail.

ERR-i korrespondent Anton Aleksejev ütles Jerevanist, et inimesed ei ole massiliselt meelt avaldama tulnud, sest paljud on šokis. Meeleavaldusest võttis osa kuni 4000 inimest, kes nõudsid peaministri tagasiastumist.

Aleksejev rääkis, et neljapäeval pani ameti maha Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja, kes avalikkusele konflikti kohta valeinfot edastas, öeldes, et Armeenia on konflikti võitmas.