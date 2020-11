Soome rahvusringhääling Yle teatas, et seni pole valitsus veel piirikontrolli lõpetamiseks alternatiive leidnud, kuigi seda on soovitanud õiguskantsler.

Kevadel oli Soome üks paljudest Euroopa Liidu riikidest, mis uuesti kehtestas oma piiridel kontrolli. Praegu on Soome üks vähestest riikidest, kus see säilinud on.

Peale Soome on Schengeni alast jätkanud piirikontrollidega ainult Norra ja Taani, sügisel taastas kontrolli oma sisepiiri üle ka Ungari.

Soomes on suudetud koroonaviirust Euroopa Liidu riikidest kõige paremini ohjeldada. Üheks põhjuseks peetakse Soomes piiride kontrollimist ja reisipiiranguid. Tänu sellele pole sügisel Soomes nii suurt teist koroonaviiruse lainet kui mujal Euroopas.

Soome valitsus plaanib järgmisel nädalal otsustada, kas jätkata ühtede karmimate piirikontrollidega Euroopa Liidus.

Praegu pole veel täpselt selge, kuidas otsustatakse, kuid lahendusi plaanitakse arutada juba sellel nädalal.

"Kommenteerime siis, kui on olemas kindel plaan ja see valitsuse tasandil läbi arutatud. Kindel on see, et piirid peavad jääma turvaliseks," ütles Soome siseminister Maria Ohisalu.

Õiguskantsler kahtleb

Kuigi valitsus võib jätkata rangete piirikontrollidega, siis õiguskantsler Tuomas Pöysti leiab, et see pole piisavalt õigustatud.

"Ma leian, et piirangud peavad olema väga täpselt põhendatud ja vastama seadustele," ütles Pöysti.

"Vaba liikumine tähendab seda, et Euroopa Liidu kodanikud saavad Schengeni alas vabalt liikuda ja tööd otsida," lisas Pöysti.

Pöysti hinnangul tuleb leida alternatiive, kui tahetakse jätkata piirikontrolliga ja see peab olema kooskõlas Euroopa Liidu seadustega. Lisaks tuleb eriolukorra meetmeid kodanikele piisavalt põhjendada ja ei tohi kahjustada ettevõtlust.