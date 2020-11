Kuigi kaubanduskeskusi pole kinni pandud ja inimesed käivad jätkuvalt toidupoes, on e-poodide tellimused kerkinud kevadisele eriolukorra tasemele.

Coopi e-poe tellimuste maht on sama, kui kevadisel tippajal, mil inimesed suurtel kiirustel ja hulga kaupa tavapoes käimisest loobusid ja elektrooniliselt oste tegema hakkasid. Ent kui kevadel venitas see tarneajad enam kui nädala pikkuseks ja oli tegu, et üldse kojuveoteenust saada, siis praegu on ooteaeg veninud 24 tunni pikkuseks. Enne kriisi haripunkti, veel hiljuti sai tellimuse kätte samal päeval.

"Oleme teinud protsesse efektiivsemaks, osalt ka inimesi juurde võtnud. Suurendame pidevalt oma võimekust," ütleb Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Samas peab ta 24-tunnist ooteaega optimaalseks.

Peamiselt on tellimuste hulk kasvanud Lääne-Harju vallas, kuhu oktoobris paigutati toidukapid. Ka on kasvanud kriisivaru tellimused, mida toimetatakse kätte koostöös Ominvaga kõikjal Eestis. Selle erinevus muust Coopi kaubast on rikneva kauba valiku puudumine.

Kasvanud on ka ostukorvi maksumus.

"Seda on iga kriisiga näha olnud. Aga kui tavapoes käiakse harvemini ja ostetakse korraga rohkem, siis e-poes käiakse sagedamini ja ostetakse ka rohkem," ütleb Miido.

Silma torkab, et pika säilivusajaga tooteid enam ei varuta. Ka tualettpaberit ei osteta kokku.

"Kevadel oli inimestel kartus teadmatuse ees. Nüüd on nad kursis, et toidukaupa jätkub ja seepärast ei ole seekord ka kuivtoidu, konservide ja purgisupi ostupaanikat nagu kevadel," põhjendab Miido.

Coopi kojuvedu on tasuta, ent tellimus täidetakse alates 25-eurosest ostukorvist. Toidukapi tellimusel hinna alampiiri pole, tellitagu või üksnes üks jäätis.

Ka Maxima e-poodi pidav Barbora maadleb kasvanud nõudlusega.

"Nõudlus on kasvanud ja sama päeva tellimused täituvad hommikuti. Samas oleme kevadise eriolukorra ajal märkimisväärselt komplekteerimisvõimekust kasvatanud ja olime valmis ka nüüdseks nõudluse kasvuks," kinnitab Barbora.ee tegevjuht Kirke Pentikäinen. "Üldiselt on võimalik tellimuse tarnet saada järgmiseks päevaks."

Nõudlus on kasvanud kogu teeninduspiirkonnas ehk Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Barbora ostukorvid on kevadise eriolukorraga võrreldes läinud väiksemaks.

"Seda põhjusel, et inimesed on ostuotsustes ratsionaalsemad ja ei osta enam ülisuurtes kogustes kuivaineid. Ostetakse igapäevaseks vajalikke toiduaineid mõistlikus koguses, küll aga on kasvanud ostude regulaarsus ja väga paljud kliendid tellivad kaupa kord või isegi kaks-kolm korda nädalas," kirjeldab Pentikäinen Coopiga sama trendi.

Barbora viib kauba tasuta koju alates 50-eurosest ostukorvist.

Selverist on e-järjekorrad kadunud

Kuigi ka Eesti suurima kojuveopiirkonnaga Selveris on tellimuste hulk kasvanud, pole neil tarnejärjekordi tekkinud.

"Tellimuse ooteajad ei ole pikenenud ja tellimuse toimetame kätte juba samal päeval. Meie võimekus on mitmekordistunud. Valmisolek on mobiilsem, komplekteerimiskohti on kevadega võrreldes üle Eesti kokku kümme," põhjendab Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Selveri e-poes on ostukorvi keskmine maksumus suurem kui tavakaupluses, jäädes 80 euro juurde.

"E-poe ostukorvi sisu ei muutunud palju ka kevadel, varumine ja kauasäiliva kauba ostmine toimus füüsilistes kauplustes," ütleb Veski.

Erinevalt teistest on Selveri kojuvedu alati tasuline, makstes 4,90, sõltumata ostukorvi maksumusest.