Uued piirangud tõid kliente juurde nii e-poodidele kui ka toidukulleritele

Laiem viiruselevik ja sellega kaasnenud piirangud on vesi e-kaubanduse ja toidu kojutarne veskile - toidupoodide kojuveomahud on taas kasvanud, toidukohtade lahtiolekuaja piirangud on pisut kasvatanud ka toidu kullerveo teenuse mahte.

Kõik kojuveoteenust pakkuvad jaeketid tunnetasid piirangute karmistamist oma e-tellimuste nahal: hoobilt kasvas kojuveoteenuse maht, mis omakorda pikendas tellimuste aega. Kui varem sai hommikul tellides aja reeglina samasse päeva, siis nüüd võib tellimuse täitmise aeg olla 1-3 päeva, sõltuvalt piirkonnast ja kaupmehest.

Samas on kriis naljaga pooleks öelduna mõjutanud enim Eesti regionaalpoliitikat: kaupmehed näevad oma tellimuste pealt, et inimesed on kaugtöö võimaluse tõttu kolinudki viiruse leviku eest pealinnast välja, mis on omakorda kasvatanud tellimuste mahte Tallinnast ja Harjumaalt väljapoole jäävates piirkondades, pannes jaekette laiendama oma tarnepiirkondi.

Coopi e-poe tellimuste maht on kasvanud iga viiruselaine ja uute piirangutega. Märtsikuu tõi kojuveotellimuste 20-protsendilise kasvu. Ent eCoop pakub ka tarnet toidukappidesse ja nende kasutus on teinud lausa 50-protsendilise hüppe. Oma osa annab kindlasti see, et toidukappi õnnestub reeglina saada varasem tarneaeg kui koduukse taha.

Näiteks esmaspäeva hommikul Tallinnas tellimust esitades sai kojuveo aja kolmapäeva pärastlõunaks, ent toidukappi juba järgmiseks päevaks. Kes viitsib Laagrisse või Viimsisse oma komplekteeritud tellimuse järele sõita, saanuks tellimuse kasvõi sama päeva õhtul kapist kätte.

"Ooteaeg sõltub kappide puhul piirkonnast. Praegu on kojukande ooteaeg keskmiselt 48 tundi, veel eelmisel nädalal oli see 24 tundi," ütles Miido, lisades, et enamik tellimusi tehakse hommikusel ajal.

Sellist tunglemist kui möödunud kevadel ei ole. Siis olid nädalased tarneajad ja inimesed ootasid broneerimiseks südaööd, mil avanesid uued tarneaknad. E-poe tarnevõimekust on aasta jooksul korduvalt parandatud, ka nüüd on lisatööjõudu kaasatud, et järjekordi kontrolli all hoida.

Iga uus kriis on kasvatanud ka eCoopi uute tellijate hulka.

"Eelmine kord lisandus neid plahvatuslikumalt, aga nüüd tuli ka. Esmaseid kasutajaid lisandus üle kümne protsendi," ütles Miido.

Sellegipoolest on e-poe käibe maht võrreldav umbes vähem kui kahe supermarketi käibega.

Kasvanud on ka keskmise ostukorvi maksumus. Kui varem oli see eCoopis 40 euro piiril, siis nüüd 50 euro kandis.

"Vanasti olid ostukorvid veel suuremad, aga kuna meil on tasuta tarne, siis see on ostukorvi keskmist hinda alandanud," ütles Miido.

Ka Selveri e-poes on hakanud tarneajad viimastel nädalatel kiiremini täituma.

"Hetkel on tellimine võimalik järgmisesse päeva. Väljastuspunktidesse, kiir- ja lisakulleriga saab tellida aga samaks päevaks," kommenteeris Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. "Suurem nõudlus koondub valdavalt Tallinna-Harjumaa ja Lõuna-Eesti teeniduspiirkondadesse."

Veski lisas, et viimaste nädalate kasv oli viiruse leviku üldise kasvu tõttu oodatav.

"Kasv on olnud tegelikult pidev viimastel kuudel. Kui aga võrrelda aastatagusega, saame tänasel päeval rääkida oluliselt kõrgemast nõudlusest. Mäletatavasti olid möödunud aastal e-toidupoodides järjekorrad," ütles Veski.

Selveri e-poe püsikliendid tellivad kaupa keskmiselt kaks korda nädalas, ühe ostukorvi maksumus vastab viiele-kuuele tavapoe ostukorvi käibele. Seda mõjutab küllap asjaolu, et Selveris maksab kojuvedu 2,49 eurot sõltumata ostukorvi maksumusest.

Aastaga on e-Selveri käive kasvanud kolm korda, ka uute tellijate arv on aastaga kolmekordistunud. Samas on ka teeninduspiirkond üha laienenud ning kojuvedu pakutakse 12 maakonnas.

Maxima kaubavalikut vahendava Barbora.ee tegevjuht Kirke Pentikäinen ütles, et pärast valitsuse teadet kaubanduskeskuste sulgemist nädalavahetustel kasvasid kohe ka Barbora tellimused.

"Põhjalikku analüüsi on ühe nädalavahetuse pealt keeruline teha, kuid esmased numbrid näitavad üsna tuntavat kasvu, ja seda viimastel kuudel püsinud üsna kõrgelt tasemelt, eriti võrreldes aastatagusega," kommenteeris Pentikäinen.

Möödunud nädalal kasvas tellimuste arv veebruari lõpuga võrreldes kümnendiku, keskmise ostukorvi maksumus aga lausa 15 protsenti.

"Tuntavalt tõusis ka meie veebilehe külastus ja lisandus sadu uusi kliente," lisas Pentikäinen.

Kasvanud huvile reageerimiseks tõstis Barbora nii oma komplekteerimis- kui ka tarnevõimekust.

"Kuid kasvanud nõudluse tõttu on praegu pigem reegel, et kojuvedu saab alles järgmiseks päevaks. Samas kui veel enne eelmist nädalat oli pigem reegel, et hommikul Barborast tellides saab ka kulleri samaks päevaks," ütles Pentikäinen. "Soovime pakkuda kliendile võimalust Barborast tellides kojutarne saada vähemalt järgmiseks päevaks - mitte nii, nagu möödunud kevadel, kui pea kõik vabad aknad olid nädalaks ette müüdud."

Limiteeritud kaubavalikuga drive-in komplekteerimisvõimalust kasutades saab kaubad kätte reeglina samal päeval. Seda teenust pakub Barbora 14 Eesti linnas.

Ostukorvi maksumuse kasvu seostab ta pikenenud tarneaegade ehk teenuse tajutud nõudlusega: "Eks tarneaja nihkumine järgmisele päevale paneb ka inimesi oste rohkem läbi mõtlema ja pisut rohkem varuma seda toitu või kodukaupa, mis on pikema säilivusega."

Kuni möödunud nädala nö "hüppeni" tellis lõviosa ostjaid Barborast toitu pigem üks-kaks korda nädalas, aga umbes 15 protsenti ostles sagedaminigi.

Pentikäinen usub, et ostude hulga kasv pole vaid ühekordne ning sarnasel tasemel nõudluse jätkumist saab tunnistada veel vähemalt nähtavas tulevikus: "Usutavasti lähiajal näeme nii püsitellijate arvu kui ka ostukorvi mahu kasvu."

Viimasena e-poe avanud Rimi on samuti jõudsalt kasvanud.

"Rimi e-poe müügid on võrreldes viimase kahe kuuga kasvanud koguni 40 protsenti. Samuti on kasvanud kliendiarv, koguni 35 protsenti. Oleme täheldanud, et klientide ostukorvid on samuti varasemast oluliselt suuremad, eriti on kasvanud puu-ja köögivilja osakaal toidukorvis," kommenteeris Rimi e-poe juht Helen Lednei.

Ehkki Rimi on oma kojukande võimekust parandanud, ulatub tarne ooteaeg olenevalt piirkonnast siiski ühest kuni kolme päevani.

Rimi e-pood on laienenud Tallinnast ka Tartusse, Pärnusse ja Ida-Virumaale.

Kullervedu jätkab stabiilset kasvu

Kui e-poodide tellimused on teinud märtsi alguses hüppelise kasvu, siis restoranidest toidu kullerveoga tegelevad Wolt ja Bolt märgivad söögikohtadele seatud piirangute tingimustes esialgu tagasihoidlikumat ehk pigem tavapärast kasvu.

"Nägime eelmisel nädalal tellimuste arvus tõusu, aga täna on keeruline öelda, kui palju uued piirangud täpselt meie äri on mõjutanud, sest aasta algus on meie sektoris alati kiire. Kui see aasta sarnaneb eelmisele, siis tuleb lähikuudel ja -nädalatel tõenäoliselt üsna palju kõikumist ette," kommenteeris Wolti Balti riikide töödejuhataja Simon Runzheimer.

Ta lisas, et nädalavahetused on neil kullerveos alati populaarsem aeg kui tööpäevad.

"Liitunud restoranide arv jäi eelmisel nädalal tavapärasele tasemele, meiega liitus ca kümmekond uut restorani. Samas oli veebruaris liitunud partnerite arv kõrgem," ütles Runzheimer.

Ka Bolt Foodi globaalne müügijuht Nikolai Zenevitsh ütles, et hetkel on veel vara öelda, kas söögikohtade sulgemine nädalalõputi ja õhtuti on seotud mõne kindla trendiga tellimustes.

"On näha üleüldist kasvu tellimustes, aga möödunud nädal oli ka palganädal ning mõned päevad olid suhtelised külmad ja libedad, mistõttu inimesed eelistasid pigem kodus püsida," märkis Zenkevitsh. "Nädalalõppudel on alati inimesed rohkem tellinud. Küll aga näeme üha suuremat huvi päevapakkumiste vastu, mis näitab et inimesed tellivad lõunasöögid kontoritesse ja kodudesse."

Ka Bolt Foodiga liitub igal nädalal üle Eesti kümneid söögikohti, kuid täpseid kasvunumbreid ettevõte avaldama ei soostu.