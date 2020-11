Eesti mägironimise eestvedaja Tõivo Sarmet suri koroonasse

1944. aastal sündinud Sarmet oli mitmekordne Eesti meister matkamises ja jääronimises, kes nimetati 1991. aastal ka Nõukogude Liidu meistersportlaseks. Ta sooritas üle 30 kaugmatka, neist ligi pooled kõrgeima raskusastmega.

Tõivo Sarmeti tuntumad õpilased on Raivo Plumer, Ivar Lai, Margus Proos, Heiki Erm, Tarmo Riga, Alar Sikk. Ta on kuulunud matkaliidu juhatusse ning asutas ja juhtis Eesti mägiekspeditsioonide klubi.

Sarmet on tõusnud viie maailmajao kõrgemaile tipule, kahele 8000-meetrisele mäetipule ja endise Nõukogude Liidu neljale 7000-meetrisele mäetipule. Ta on üks kümnest eestlasest, kellele on omistatud alpinistide hulgas kõrgelt hinnatud lumeleopardi aunimetus.

Tõivo Sarmeti tuntuimaks saavutuseks kujunes Eesti oma Everesti ekspeditsiooni korraldamine 2003. aastal, mille käigus tõusis Alar Sikk esimese eestlasena Džomolungma mäetippu ja heiskas seal Eesti rahvuslipu.

Tähelepanu pälvisid ka Sarmeti korraldatud eestlaste esimesed ekspeditsioonid Lõuna-Ameerikasse ja Alaskale. Sarmeti juhtimisel tegid Eesti mägironijad algust rahvusvaheliselt aktsepteeritavate tõusudega 8000-meetristele mäetippudele.

Tõivo Sarmet on koos Raivo Plumeriga kirjutanud 2005. aastal mälestusteraamatu "Everesti päevik". Tema ekspeditsioonidest on valminud ka kaks dokumentaalfilmi.

Lahkunut jäävad leinama abikaasa ja kolm poega.