"Ta võitis, kuna valimistel toimusid pettused," kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter nimetamata otse Bideni nime.

Ta lisas, et valimistele ei lubatud vaatlejaid ning hääli luges kokku vasakraadikaalidele kuuluv ja halva maine ning viletsa varustusega ettevõte Dominion, mis näiteks Texase osariigis ei suutnud sellele tööle kvalifitseeruda. Trump viitas ka, et võitis Texases ning süüdistas ajakirjandust valetamises ja vaikimises.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn't even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Twitter lisas Trumpi säutsule juba korduvalt ka varem kasutatud viite, et postituse sisus esitatud väited ei pruugi vastata tõele.

Trump asus taas süüdistusi pilduma

Pärast oma valimiskaotuse sisulist tunnistamist asus Trump aga oma järgmistes postitustes taas esitama väiteid massilistest valimispettustest.

"Ta võitis üksnes libauudistemeedia silmis. Ma ei tunnista MIDAGI! Meil on pikk tee minna."

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Juba tavapäraselt lisas Twitter ka sellele säutsule märke, et väide valimispettusest on vaieldav.

President on keeldunud tunnistamast kaotust 3. novembri valimistel ja öelnud, et kavatseb kohtu kaudu valimistulemused ümber pöörata.

Tema abide sõnul valmistuvad nad Trumpi teiseks ametiajaks, kuigi häältelugemine on kinnitanud demokraat Joe Bideni kindlat võitu.

Tuhanded presidendi pooldajad avaldasid tema süüdistusi toetades laupäeval Washingtonis meelt ning kähmlesid õhtul vastuprotestijatega.

Kinni peeti vähemalt 20 inimest, kirjutas meedia. Neist neli tulirelvaseaduse rikkumise eest ja üks seoses rünnakuga politseiniku vastu.

Golfi mängima sõitnud Trumpi autokolonn sõitis toetajatest mööda ning president naeratas plakatite peale "Parim pressu eales" ("Best Prez ever") ja "Trump 2020: Hoia Ameerika Suurepärasena" ("Trump 2020: Keep America Great").

Twitter oli märgistanud "vaieldavana" mitmed Trumpi nädalavahetuse säutsud valimispettuse kohta.

Trumpi endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, kes on pöördunud presidendi kriitikuks, ütles pühapäeval CNN-ile, et iga päeva möödudes saab selgemaks, et "võltsimise kohta pole mingeid tõendeid".

"Donald Trump kaotas .... vabadel ja korrektsetel valimistel," lausus Bolton, lisades: "Ma ei eelda, et ta lahkub kombekalt, aga ma eeldan, et ta lahkub," ütles Bolton.