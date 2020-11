NASA: SpaceX-i kosmoselaev Crew Dragon startis ISS-i

Crew Dragon-1, mille pardal on USA astronaudid Michael Hopkins, Victor Glover ja Shannon Walker ning Jaapani astronaut Soichi Noguchi, alustas kanderakett Falcon 9 abil teekonda kell 19.27 idaranniku aja järgi.

Põkkumine kosmosejaamaga peaks toimuma 27 tundi pärast seda.

Praegu viibivad ISS-is Vene kosmonaudid Sergei Rõžikov ja Sergei Kud-Svertškov ja NASA astronaut Kathleen Rubins.

Tegemist on programmi esimese kuuekuulise tavamissiooniga sestsaadik, kui USA mais taasalustas mehitatud kosmoselende, olles vahepeal üheksa aastat toetunud Venemaale.

Missioon tähendab tähetundi SpaceX-ile, mis on saamas NASA eelistatud ja seni usaldusväärseimaks transpordipakkujaks. Agentuur ootab ka ettevõtte Boeing kapslit Starliner, kuid selle testimine on venima jäänud ning ilmselt ei saa see valmis enne järgmist aastat.

SpaceX on sooritanud Dragoni kaubaveoversiooniga kosmosejaama varustuslende alates 2012. aastast.

"Järgmise 15 kuuga lennutame NASA jaoks Dragoniga ilmaruumi seitse mehitatud ja kaubamissiooni," lausus teisipäeval SpaceX-i mehitatud lendude juht Benji Reed. "See tähendab, et alates Crew-1st (detsembris) on SpaceX-i Dragon orbiidil kogu aeg esindatud."

Järgmine mehitatud missioon peaks startima 2021. aasta märtsis, pardal üks Euroopa, üks Jaapani ja kaks USA astronauti.

Pärast USA kosmosesüstiku programmi lõpetamist 2011. aastal oli NASA maksnud Venemaale rakettide Sojuz kasutamise eest oma astronautide ilmaruumi viimisel.