Rogozin ähvardab USA-d kosmosekoostöö katkestamisega

Vene kosmoseagentuuri juht Dmitri Rogozin nõudis Ameerika Ühendriikidelt Roskosmose suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist ning vihjas võimalusele, et vastasel juhul võib katkeda kahe riigi kosmosealane koostöö.

"Meie ühise ürituse säilimise nimel nõuan ma USA valitsuselt nende sanktsioonide kohest lõpetamist. Arvestame, et see oli arusaamatus," kirjutas Rogozin sotsiaalmeedias.

USA kaubandusministeerium avalikustas esmaspäeval 58 Hiina ja 45 Vene ettevõtte ja organisatsiooni nimekirja, millele kehtestatakse piirangud, kuna need võivad Ühendriikide kaupu kasutada sõjalisel otstarbel. Muuhulgas on piirangute alla pandud Venemaa välisluureteenistus (SVR), kaitseministeerium, kaitsetööstuse ekspordiettevõtte Rosoboroneksport, korporatsioon Rosteh ning sellesse kuuluvad ühendatud lennukiehituskorporatsioon, kompaniid MiG ja Tupolev, Oboronprom ja Vertaljotõ Rossii ja Suhhoi ning selle tsiviillennukite ehitamise haruettevõte.

USA ettevõtted, mis soovivad kaubelda nimekirja kantud Venemaa organisatsioonide ja firmadega, peavad nüüd taotlema ekspordi eriluba.

"Need sanktsioonid on kahjulikud, kuna loovad täiendavaid takistusi nii tähtsas valdkonnas nagu venelaste ja ameeriklaste koostöö kosmoses, sealhulgas Rahvusvahelses Kosmosejaamas (ISS)," kirjutas Rogozin. Ta viitas ka sellele, et sanktsioonide alla satub ka rahvusvaheline kosmoselendude juhtimiskeskus Venemaal, kus töötavad muuhulgas ka ka USA spetsialistid.

Rogozin seostas oma postituses USA sanktsioonide-otsuse sellega, et nüüd on Ameerika Ühendriikidel taas suutlikkus ise ISS-i transpordivahendeid saata ning nad ei pea enam selleks Vene kanderakette kasutama.

Kui pärast USA Space Shuttle'i programmi lõppu 2011. aastal said Vene rakettidest Sojuz ainsad kosmoselaevad, millega oli võimalik transportida inimesi jaama ja sealt tagasi, siis tänavu novembris põkkus jaamaga USA ettevõtte SpaceX-i kanderaketiga orbiidile saadetud kapsel Dragon koos nelja astronaudiga.