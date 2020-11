Kokk ütles, et rahanduskomisjon otsustas muudatusettepanekut toetada ning ta on kindel, et 12 miljoni euro suurust kriisiabi põllumajandussektorile on valmis lõpphääletusel toetama kõik riigikogu erakonnad.

"Pandeemia mõjud on jõudnud põllumajandussektorisse ning tugeva hoobi on saanud veise-, sea, lamba- ja kitsekasvatus, piimakarja pidajad ning ka aiandus- ja maheteraviljasektor. Seetõttu eraldamegi kriisi mõjude pehmendamiseks juba käesoleval aastal 12 miljonit eurot," ütles Kokk.

Tema sõnul on kriisiabi tänases olukorras vältimatu ning seda tuleks eelistada üleminekutoetusele (nn Top-Up´i) maksmisele.

"Kriisiabi arvestab valdkondade kaupa põllumajandussektori tekkinud kahjuga ning aitab vähendada kriisi mõjusid ettevõtetele olenemata nende suurusest," ütles Kokk.

Kokk rääkis ERR-ile, et riigieelarve viimane lugemine on plaanitud praeguse seisuga ilmselt 9. detsembril.

Arutelu katuserahade kasutamise ümber läheb tema sõnul lahti järgmise nädala jooksul. "Järgmise nädala lõpuks peavad kõik ettepanekud olema esitatud," lisas Kokk.