Orban: EL-i eelarvetülile leidub lahendusi

"Võimalikud on mitmesugused lahendused, küsimus on lihtsalt poliitilises tahtes," ütles Orban reedel ajakirjanikele.

Ungarile ja Poolale vastuvõetavad lahendused on pigem õiguslikust kui poliitilise enamuse vaatepunktist lähtuvad, lisas ta.

Ungari ja Poola panid esmaspäeval veto EL-i 1,8 triljoni euro suuruse pikaajalise eelarve ja koroonaviiruse taastekava vastuvõtmisele, süüdistades Brüsselit demokraatlike vabaduste piiramise soovis.

Orban on nimetanud rahastuse sidumist õigusriigi põhimõtetega poliitiliseks relvaks, mis on võrreldav väljapressimisega.

Orban, kes on otsustavalt Euroopasse saabuvate põgenike ümberjagamise vastu, ütles reedel, et enamik EL-i riike suhtub migratsiooni soosivalt, mistõttu saab EL sundida Ungarit migrante vastu võtma, kui enamus nii otsustab. "Brüsseli bla-bla-bla tuum on see, kuidas nad saavad sundida meid tegema midagi, mida me ei taha teha," ütles ta.

"Nad tahavad teha seda nii, et konsensuse asemel otsustataks need küsimused kvalifitseeritud, kahekolmandikuse enamusega."

"Aga kõnelused peavad jätkuma ja lõpuks jõuame me kokkuleppele, nii see harilikult käib," lisas Orban.