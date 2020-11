Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles sellel teisipäeval, et ta on "kindel", et ummikseis Poola ja Ungariga seoses EL-i rahaliste vahendite sidumisega õigusriigi austamisega saab peagi lahendatud.

"Me oleme viimases läbirääkimiste faasis, see ei ole lihtne, me kõik teame seda," ütles Heiko Maas Berliini poliitika foorumil, teatas euobserver.

"Kuid ma olen absoluutselt kindel, et me leiame lahenduse järgmiste päevade jooksul ja me saame hakata raha kasutama," lisas Maas.

See tähendab, et praegune ummikseis loodetakse lahendada juba enne Euroopa Liidu juhtide tippkohtumist, mis toimub detsembri keskel.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki sõidab sellel neljapäeval Budapesti, et konsulteerida praegust ummikseisu oma Ungari kolleegiga.

Jääb üle oodata, millistest sammudest piisaks Budapestile ja Varssavile, et nad oma praegusest vastusseisust loobuksid.

Juriidilisi garantiisid ja täiendavaid kinnitusi võivad Poola ja Ungari saada, kuid need ei pruugi olla piisavad.

"See on poliitiliselt ja praktiliselt võimatu, et me alustame läbirääkimisi algusest, sellele on vastu nii liikmesriigid kui Euroopa Parlament. EL-i rahaliste vahendite sidumine õigusriigi austamisega on otsustatud," ütles anonüümseks jäänud kogenud Euroopa Liidu diplomaat.

Osad Euroopa Liidu riigid on vihjanud, et vajadusel minnakse koroonaviiruse taastepaketiga edasi ilma Ungari ja Poolata.

Ajutine Euroopa Liidu eelarve kataks 2021. aasta, kuid ilma riikide vahelise kokkuleppeta uue seitsmeaastase eelarve osas saab raha kasutada ainult põllumajandus-, välissuhete- ja haldustasudeks.