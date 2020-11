Eelmise nädala lõpus said valmis viimased ehitustööd Rõmeda–Haljala teelõigul Tallinna–Narva maanteel. Tööde kogumaksumus on 16,5 miljonit eurot.

Tallinna–Narva maanteel on Rõmeda-Haljala 2+2 teelõigu ehitus jõudnud nii kaugele, et ehitustööd on praktiliselt lõppenud ning nii põhimaantee kui ka kohalikele liigipääsudeks vajalikud teelõigud on liiklejatele kasutamiseks avatud, teatas maanteeamet.

Kogu lõigul on paigaldatud kõik vajalikud piirded ja liikluskorraldusvahendid. Kevadel paigaldatakse viimased piirdeaiad, müratõkke elemendid ning vähesel määral tehakse haljastustöid. Need tööd liiklust ei sega.

"Oleme kaotanud häiriva pudelikaela Tallinna–Narva maanteel, mis võimaldab meil lubada ka talvist piirkiirust 100 km/h," ütles maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.

2019. aasta juulis alustati Aaspere ja Haljala vahelise möödasõidupiirangu ja kummipostidega teelõigu ümberehitamist 2+2 maanteeks, et parandada liiklusohutust.

Tööde käigus rajati Aaspere ja Haljala vahele mõlemas suunas kaherajaline maantee ning ehitati Aaspere eritasandiline ristmik, Vanamõisa viadukt ja Sauste jalgtee tunnel.

Ehitas Merko Ehitus Eesti, omanikujärelevalvet tegi OÜ Toomtsentrum ja projekteeris Selektor Projekt OÜ.