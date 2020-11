EL-i juhid lubasid teha tööd veenmaks Ungarit ja Poolat vetost loobuma

Euroopa Liidu liidrid ütlesid, et nad hoogustavad pingutusi, veenmaks Ungari ja Poola peaministrit loobuma vetost EL-i majanduse koroonapandeemiast taastumise plaanile, mis on lükanud ühenduse uude kriisi.

EL-i eesistujariigi Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles pärast mitteametlikku Euroopa tippkohtiumist neljapäeva õhtul ajakirjanikele, et loomulikult on "tegu väga tõsise probleemiga, mis meil tuleb lahendada".

"Me tahame teha tööd, me tahame esitada kõik variandid, mis on võimalikud, ning me oleme endiselt väga alguses."

Ungari ja Poola ning neid toetav Sloveenia paiskasid EL-i selle nädala alguses kriisi, kasutades vetot blokeerimaks EL-i 1,8 triljoni euro suurust pandeemiajärgset taastumisplaani ja pikaajalist eelarvekava.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel ütles enne mitteametlikku tippkohtumist, et arutelu sel teemal jääb lühikeseks ja "kontrolli alla", et võimaldada hilisemat vahendamist. Nii juhtuski, seda teemat käsitleti umbes veerand tundi.

"Kõik kolm ei-ütlejat kordasid oma vastuseisu põhjuseid, ilma ühegi uue nüansita," ütles üks EL-i allikas ajakirjanikele.

Ungari, Poola ja Sloveenia valitsus ei ole nõus sellega, et EL-i rahaeraldused seotakse Euroopa väärtuste ja õigusriigi põhimõtetega.

Charles Michel ütles pärast kõnelusi, et Euroopa Liidu võluvõime on leida lahendusi, isegi siis, kui arvatakse, et see on võimatu.