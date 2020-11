Raudteeülesõidukohtade infotahvlid aitavad paremini asupaika tuvastada

Ülesõidukohast mõlemale poole paigaldas Eesti Raudtee infotahvlid selleks, et inimesed saaksid vajaduse korral oma asukohta senisest paremini tuvastada.

"Kui inimene on sattunud hätta, on näiteks auto ülesõidukohas välja surnud, on inimene sõitnud tõkkepuu maha või on märganud maha sõidetud tõkkepuud või on toimunud kokkupõrge raudteeülesõidukohas, siis andes lisainfotahvlil oleva informatsiooni juhtimiskeskusele, mille number on infotahvlil, või helistades 112, siis on väga konkreetselt võimalik öelda, kus kohas juhtum aset leidis," ütles Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Infotahvlitel on kirjas ülesõidukoha number, nimi ja Eesti Raudtee juhtimiskeskuse telefon, mis on avatud ööpäev läbi.

"Ja kui inimene on öelnud informatsiooni selle kohta, mis on juhtunud, või abipalve, siis kõne vastu võttev dispetšer oskab väga hästi aru saada, kus kohas teate esindaja asub, ja tegutseb sõltuvalt antud informatsioonist ja tähtsusest kuni sinnamaani välja, et Eesti Raudtee juhtimiskeskus on valmis selles kohas, kus juhtum on aset leidnud, raudteeliikluse peatama," sõnas Kupper.

300 infotahvli valmistamine ja paigaldamine läks maksma üle 12 000 euro.