Läti ja Venemaa arutavad Kaliningradi-Peterburi reisirongiliini avamist läbi Läti

Teemat arutasid reedel peetud videokohtumisel Läti Raudtee juht Maris Kleinbergs ja Venemaa raudtee riigiettevõtte juhi esimene asetäitja Sergei Pavlov, teatas Läti ringhääling viitega Läti Raudtee teatele.

"Läti Raudtee on viimase aasta jooksul pühendanud märkimisväärselt tähelepanu ettevõtte sihtturgude mitmekesistamisele ja uute klientide leidmisele. Samas jätkame koostööd ka juba praeguste partneritega," ütles Kleinbergs ning lisas, et Vene raudtee-ettevõtte juhtkonnaga peetud kõnelustel arutati uusi koostöövõimalusi ning senisest tõhusamat probleemide lahendamist.

"Ehkki praeguse koroonapandeemia ajal rahvusvahelist reisijatevedu ei toimu, arutasime võimalusi tulevikus reisirongiliikluse alustamiseks marsruudil Peterburg - Kaliningrad läbi Läti territooriumi. Läti Raudtee on alustanud tööd marsruudi paikapanekuks ja leppisime oma kõnelustel kokku jätkata seda järgmisel aastal," rääkis Kleinbergs.

Läti Raudtee juht lisas, et oli oma Vene kolleegiga ühel nõul selles, et uute projektide käivitamisel on vaja lihtsustada seniseid protseduure ja regulatsioone.

Viimasel ajal on Läti Raudtee ja Venemaa riikliku raudtee-etteveõtte juhtkonna vahel toimunud mitu kohtumist, märgib Läti ringhääling. Koostööd arutati novembri alguses ka Trans-Siberi transpordikoostöö nõukoguga.