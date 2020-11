"Näeme seda, et Jaak Aab on selline supermees. Ta on nüüd neljas kord minister: ta on olnud sotsiaalminister, kaks korda riigihalduse minister ja nüüd ka haridus- ja teadusminister, lisaks ka partei peasekretär. Ta on täitsa võimekas tegelane," ütles Vedler.

Hundimäe arvates olid muudatused ministriportfellis mõistlikud. Ta lisas, et Anneli Oti tööalane taust lubab oletada, et ta tuleb ministriametis toime.

Samas ei teinud Aab riigihalduse ministrina Hundimäe arvates just eriliselt suuri muudatusi, peale mõne riigiasutuse Tallinnast väljaviimise. Ta sõnas, et lisaks magas ka Mailis Reps haridusministrina suvel maha koolide ettevalmistamise koroonaviiruse teiseks laineks.

"Eesti ei olnud tegelikult kaugel nädala alguses ka sellest, et oleks saanud kolm uut nime, sest Keskerakond plaanis seda vangerdust teha keerulisemalt," sõnas Ojakivi ja selgitas, et Aab plaaniti teha hoopis sotsiaalministriks.

Seega oleks Tanel Kiik liikunud haridus- ja teadusministri kohale ning riigihalduse ministriks oleks ikkagi saanud Anneli Ott.

"Arvestades seda tervisekriisi, vist jõuti sellele tõdemusele, et korraga kolm ministrit välja vahetada /---/ oleks liig," lisas Ojakivi.

Vedler arvas, et Aabi tegemine sotsiaalministriks oleks tervisekriisi lahendamisse toonud teise varjundi ning leevendanud Kiige ning EKRE vahelisi erimeelsusi.

Eesti on teel karmimate piirangute poole

Vedler arvas, et praegused koroonanumbrid viitavad sellele, et Eesti liigub karmimate piirangute suunas.

"Kui maja põleb, siis on vist tarbetu tuletõrjujatel kindlustusseltsiga arutelu pidada, kas majja sisenedes võib akna purustada," võrdles Ojakivi piirangute kehtestamist ja isikuvabaduste eest võitlejaid.

Ojakivi arvas, et individuaalsete vabaduste debatti on kriisis peetud liiga hoogsalt. Ta selgitas, et pandeemia ajal tuleb olla solidaarne, sest ühe indiviidi käitumisest võivad teised kannatada saada.

Hundimägi sõnas, et tema hinnangul on maskikandmiskohustuse järel mõju linnapildis märgatav. "See kuidagi äratas inimesed üles," sõnas ta.

Tema arvates oleks võinud aga suvel rohkem teise laine tulekust rääkida ja piirangud juba valmis mõelda.

Vedler tõi välja, et Soomest pärit värske uuring näitab, et haigus levib kõige rohkem haridusasutustes, siis restoranides, baarides ja ööklubides.