Ajakirjanikud Huko Aaspõllu, Heidit Kaio ja Krister Paris arutlesid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" EKRE juhtide USA valimiste ründamise tagamaid ning leidsid, et osaliselt tuleneb see äärmuspopulistlike uudisteportaalide infovälja mõjust.

"Võib-olla EKRE ja Helmed tunnetavad, et Trumpi langus võiks justkui tõmmata tuult välja nende purjedest. Ja see on võib-olla ka see põhjus, miks nad olid nii häiritud eelmisel pühapäeval kogu sellest temaatikast," ütles Huko Aaspõllu.

Pikemas perspektiivis aga Aaspõllu hinnangul niiviisi edasi minna ei saa. "Ei ole tõenäosust, et Joe Biden ei oleks Ameerika Ühendriikide järgmine president ja ma arvan, et kõik siin Eestis saavad siiski aru, et asja eest, teist taga tüli norida ei ole mõtet," lisas Aaspõllu.

"Ma olen enda jaoks üritanud mõtestada, mis oli see eesmärk või põhjus, mille pärast Mart Helme, Martin Helme ja Jaak Madison selles raadiosaates selliseid teemasid lahkasid ja niiviisi ennast väljendasid. Mul sellele ühest vastust ei ole. Mulle tundub, et see ei olnud selline pikem plaan või kava, vaid kuidagi lihtsalt juhtus," ütles Aaspõllu.

"Ja kui ma nüüd üritan mõtestada, et miks niiviisi juhtus, siis mulle tundub kõige usutavam see teooria, et EKRE juhtkond jälgib väga tugevalt Ameerika parempopulistlikku meediat. Kasvõi juba ainult sellepärast, et vaadata, kuidas seda tehakse, et näha mis on välja mõeldud, kui efektiivne see on, mida annab üle tuua, mida ei anna üle tuua, kuidas oma valijat motiveerida," lausus Aaspõllu.

"Kui sa istud kogu aeg sellises meediavoos, siis tahes tahtmata jääb sulle midagi külge," lisas ta.

"Ja Trump on nende valimiste järgselt ikkagi väga selgelt hakanud lükkama positsiooni, et valimistega oli midagi halvasti, valimistega oli süstemaatiliselt midagi halvasti. See on Trumpi enda sisepoliitiline tegevus, mille eesmärk veel päris lõpuni selge ei ole. Võib-olla ta soovib saada ise tagasi valitud nelja aasta pärast, võib-olla ta teeb endale mingit rolli poliitilises süsteemis, võib-olla oma lastele," arutles Aaspõllu.

"Kui sa vaatad pidevalt ja pikalt sellist propagandameediat, siis tahes tahtmata sa saad sellega pihta ja jääd mingil tasemel sellesse ka uskuma," lisas ta veel.

EKRE esimees Martin Helme märkis esmaspäeval ETV saates "Esimene stuudio", et tema jälgib USA poliitilise elu uudiseid muuhulgas portaalidest Breitbart ja ka Fox Newsist.

Breitbart on äärmusparempoolne portaal, mille eestvedaja oli endine Donald Trumpi kampaaniameister Steve Bannon.

Ajakirjandusorganisatsioone BBC, Reuters, Deutsche Welle ning Associated Press Helme enda sõnul ei usalda.

Krister Paris sõnas, et on märkimisväärne, et Fox News on läinud Donald Trumpiga tõsiselt tülli. "Fox News oli Trumpi üks bastioneid. Väga paljud vabariiklased jälgivad Fox Newsi oma peamiste uudiste allikana," sõnas Paris.

Fox News nimelt kuulutas Joe Bideni presidendivalimiste võitjaks. Paris tõstes esile ka Trumpi pressiesindaja valeväidete edastamise tõttu eetrist maha tõmbamist Fox News poolt.

Heidit Kaio sõnul on EKRE juhtkonnas teatav rollisegadus, mille Donald Trumpi kaotus kaasa tõi. "Samas ma saan aru välisminister Urmas Reinsalust (Isamaa) ja kaitseminister Jüri Luigest (Isamaa), kes peavad täiesti ilma rollisegaduseta selge silmavaatega USA diplomaatiat ajama," lausus Kaio.