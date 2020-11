"Rahva teenrid" lahkas Mailis Repsi skandaali

Martin Šmutov selgitas saates, et Mailis Repsi juhtumi peamine probleem on see, et minister valetas.

"Peamine probleem on ikkagi see, et minister vassis ja valetas. Kuidas keegi tahab, aga kasutas maksumaksja raha tõenäoliselt ebamõistlikult, ebaotstarbekalt. Ma ei taha kasutada sõna varastas, aga põhimõtteliselt sinna suunda ma tüürin. Tegemist on valetamisjuhtumiga ja sellele, ma arvan, tulebki keskenduda," rääkis Šmutov, lisades, et Reps valetas Õhtulehele oma laste sõidutamise kohta esimesest vestlusest peale.

"Mind üllatab kõikide poliitikute puhul, et kuidas ei suudeta õppida eelnevatest vigadest. Kui Mailis Reps oleks öelnud, et "tõepoolest, autojuht veab minu lapsi, seda teavad kõik haridusministeeriumis ja seda teab peaminister, meil on selline kokkulepe, sest minu töökoormus on väga suur, meil on kokkulepe, et mind aidatakse", siis ma arvan, et mitte keegi poleks pahandanud, seda oleks mõistetud. Aga minister valetas ja valetavat ministrit ei saa Eesti vabariigi valitsuses olla. Nii lihtne see minu jaoks ongi," ütles Šmutov.

ERR-i ajakirjanik Mirko Ojakivi tõdes, et kogu teema on mitmekihiline.

"Kui siin vaadata debatti, siis räägitakse pereelu teemast, naistest ja poliitikast, ajakirjanduseetikast, koguni kriminaalõiguslikes terminites, räägitakse justiitsministri tasemel suisa ebaseaduslikust jälitustegevusest. Ma saan aru, et need ei ole selle loo puhul teemad, et kui on ajakirjanduseetiliselt probleeme, siis tuleb hakata seda arutama pressinõukogul, aga praegu vaadates Tarmu Tammerki, Ragne Kõuts-Klemmi, Halliki Harro ajakirjanduseetilisi hinnanguid, siis pigem mööndakse, et midagi saanuks teha teistmoodi, aga meeletut õiguste riivet pole toimunud," selgitas Ojakivi.

Šmutov ütles seepeale, et kõik kõrvalteemad on kui spinn, millega viia tähelepanu põhiteemalt kõrvale. "Tähtis on see, et valitsuses oli minister, kes valetas ja vassis," rõhutas ta.

Evelyn Kaldoja hinnangul ei käitunud Õhtuleht Repsi tegevust paljastades valesti, kuid tema arvates ei ole selle skandaaliga seoses üles kerkinud töö- ja pereelu ühildamise teema spinn.

"See lõigi paljudele närvi pihta. Kui ma vaatan, mida mu enda sõbrad ja tuttavad sotsiaalmeedias kirjutavad, siis see tegelikult on probleem. Kui me vaatame kas või naisministrite arvu praeguses valitsuses - Leedus tuleb nüüd 50-50 valitsus vist naispeaministriga -, siis meil ei ole kunagi naispeaministrit olnud, meil on alati väga vähe naisministreid olnud. See ei tähenda, et me peaksime tolereerima naisministritelt tont teab mida ja korruptsiooni," kommenteeris Kaldoja.

Ta lisas, et naiste vähene võimalus poliitikas on osaliselt seotud töö- ja pereelu ühildamisega.

"See ei ole loomulik, see ei ole normaalne. See näitab, et need jutud klaaslaest, et seal on probleem, et meie ühiskonnas on probleem naiste võimalustega ja see osaliselt on tõesti seotud ka töö- ja pereelu ühildamisega. See ei tähenda muidugi, et minister võib muuta ministeeriumi ametnikke teenijatüdrukuteks, lapsehoidjateks ja sulasteks. Selline asi tuleb välistada, aga samal ajal me peaksime ühiskonnana rääkima laiemalt, kuidas naiste õigusi tagada," ütles ta.

"Mina väga loodaks, et see töö- ja pereelu debatt sellest ikkagi lükkub käima. Mulle tundub, et see inimeste mingit närvi lõi ja ma loodan, et see läheb edasi selles vallas. Aga Õhtuleht, ma rõhutan, minu meelest tegi õiget tööd ja sellise asja paljastamine on õige asi," lisas Kaldoja.

Šmutov kordas, et kui Mailis Reps ei oleks oma tegevust varjanud, poleks probleemi. "Kõik see toimus varjatult ja kui poliitikud teevad midagi varjatult, siis arvan, et on väga loogiline, et ajakirjandus küsib selle kohta küsimusi, miks seda tehakse varjatult, miks üks nõunik on selline, keda isegi kantsler ei tunne, miks neid nõunikke ei ole haridusministeeriumi koduleheküljel väljas, kui kõigil teistel on. Sealt tulevadki need küsimused," rääkis ta.

Šmutov märkis, et Reps võiks näiteks riigikogus tõstatada töö- ja pereelu ühildamise teema ning niisugune debatt võiks ühiskonnas tulla.

Šmutov tõstatas saates ka küsimuse, miks Keskerakond ei toetanud Repsi tema töös.

"Palju on räägitud Mailis Repsi ja haridusministeeriumi rollist, kas ministeerium peaks palkama lapsehoidja jne. Mina küsiks Mailis Repsi mõnes mõttes teise tööandja ehk Keskerakonna kohta, mis on Keskerakonna roll, et nende minister saaks teha tööd, kas seda kulu, taustsüsteemi ei peaks mitte pakkuma erakond, kus on tuhandeid liikmeid, kes maksavad liikmemaksu, toetavad jne. Miks Keskerakond ei toetanud enda naisministrit nendes rasketes ülesannetes? Seda debatti ei ole veel avatud, aga kindlasti kavatseme seda teha," selgitas ta.