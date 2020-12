Vaiknemets: tervislikel põhjustel maskist keeldumiseks piisab inimese kinnitusest

"Inimene ei pea esitama tervisliku seisundi tõestamiseks tööandjale arstitõendit, piisab inimese enda kinnitusest. Maski asemel on alternatiivina võimalik kanda ka visiiri, mis katab terve näo," kinnitas Vaiknemets "Vikerhommikus".

Terviseameti esindaja juhtis tähelepanu valitsuse korraldusele, kus on öeldud, et ennekõike tuleb katta suu ja nina. "Sellest tulenevalt on juba nähtud ette, et kõik inimesed ei saagi kanda maske, kas tervislikel või mingitel muudel kaalutlustel," tõdes ta.

Vaiknemets leidis ka, et tööandja peaks leidma võimaluse inimesel töötada vajadusel ka ilma maskita, kuid andma talle siis visiiri või eraldama ta näiteks sirmiga. "Minu meelest igal juhul peaks tööandja looma sellise keskkonna, kus töötajal on võimalik turvaliselt töötada ja leidma koos töötajaga alternatiivseid võimalusi, kuidas kaitsta inimest viiruse eest, mida me muidu maski kandmisega soovime teha," rääkis ta.

Vaiknemets kinnitas, et perearstid väljastavad tõendeid olukordadeks, mis on terviseametiga kooskõlastatud: "Sealhulgas on ette nähtud lapsed, inimesed, kellel on tugevad ja kroonilised haigused, sealhulgas kopsu- ja südamehaiged, kes võivad vajada ka lisahapnikku. Või näiteks tugevate psüühhikahäiretega inimesed või voodihaiged. Neile väljastab perearst tõendi," selgitas Vaiknemets.

Samas kõigile, kes tunnevad ennast ebamugavalt, ei saagi perearst tõendit väljastada, lisas ta.

Valitsuse korraldusega tuleb koroonaviiruse leviku peatamiseks katta suu ja nina avalikes siseruumides viibimisel.