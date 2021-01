Professor: kummaline kosmoseobjekt võib kuuluda võõrale tsivilisatsioonile

USA Harvardi ülikooli professor väidab, et 2017. aastal avastatud kummaline tähtedevaheline objekt võib kuuluda võõrale tsivilisatsioonile.

Harvardi ülikooli teoreetilise füüsika professor Avi Loeb väidab, et pikk ja õhuke kosmoseobjekt võib olla võõra tsivilisatsiooni uurimisalus, teatas The Times.

Loeb on kirjutanud raamatu "Maaväline", kus ta leiab, et avastatud kosmoseobjekt võis kasutada tähevalgust ja oli osa teise tsivilisatsiooni sidevõrgust.

"Kui me ootame, et silmapiirile ilmuvad gravitatsiooni eiravad tähelaevad, siis me ei tohiks eirata palju vaiksemat saabumist. Tegemist võib olla miljardeid aastaid vana tehnoloogiaga," teatas Loeb.

Kosmoseobjekti koodnimi on Oumuamua, mis havai keeles tähendab skauti.

2019. aastal jõudis teadlaste meeskond järeldusele, et puuduvad veenvad tõendid pidada kosmoseobjekti tulnukate ehitustööks. Professor Loeb väidab, et paljud küsimused jäid endiselt vastuseta.

Loebi teooria tugineb sellele, et objekt liikus päikesest eemale ja enne meie päikesesüsteemi sisenemist võis see olla puhkeasendis.

"Võib-olla oli Oumuamua nagu poi, mis universumi avarustes puhkas ja meie päikesesüsteem oli laev, mis sellele suurel kiirusel otsa sõitis," sõnas Loeb.

Avi Loeb on olnud Harvardi ülikooli astronoomiaosakonna esimees.