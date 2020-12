Viimsi valla Rohuneeme elanikud on mures, et neil võib kaduda juurdepääs kodulähedasse randa, kuna kohalik ettevõtja ja vallavolikogu liige Valdur Kahro taotleb osa sellest rannast enda omandisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahro on teinud vallale avalduse randumiskohta puudutava detailplaneeringu algatamiseks, et saaks ametliku kooskõlastuseta muulid seadustada ja oma kinnistuga liita.

Teisipäeval andis Rohuneeme külaselts Viimsi vallavalitsusele üle 1205 allkirjaga pöördumise, millega soovitakse, et Liivalahe rand jääks kõigile avatuks. Ka taotlevad elanikud juba algatatud detailplaneeringu tühistamist ja ebaseaduslikult rajatud muulide lammutamist.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul annab 1200 allkirjaga pöördumine tunnistust avalikust arvamusest ja esmalt on kavas menetleda detailplaneeringu peatamise taotlust.

"Meie soovime, et rand saaks oma esialgse kuju ja see monstrum, mis on ehitatud, lammutataks. /.../ Asju on tehtud tagurpidi, on lastud ehitis teha, aga kõik uuringud ja asjad, keskkonnamõju hindamised on tegemata. Ja nüüd korraga on vald algatanud detailplaneeringu ja kui me vaatame seda, siis see ei ole mitte väike paatide randumiskoht, vaid tegemist on ikkagi sadama mõõtmetes ehitisega. Kui vald laseb selle detailplaneeringuga seadustada, siis järgmine samm on selle sadamaks regsitreerimine, mille tulemusena on siis võimalik seaduse järgi randa sulgeda," selgitas rahvaalgatuse eestvedaja Maria Mathiesen.