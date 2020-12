Putin rääkis videokonverentsil asepeaministri Tatjana Golikovaga, et temale teadaolevalt on Venemaal valmis või kohe valmimas kaks miljonit doosi Vene koroonavaktsiini Sputnik V.

"Kui te leiate, et me oleme jõudnud selle sammu astumiseni, siis ma palun teid korraldada töö selliselt, et järgmise nädala lõpus saaksite alustada mastaapset vaktsineerimist," ütles Putn asepeaministri poole pöördudes. "Astume siis selle sammu. Ärge kandke ette (valmisolekust - toim), vaid sellest, et alustate," lisas Vene president.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

Putini sõnul tähendab kahe miljoni doosi olemasolu, et on võimalik alustada kui mitte massilist, siis vähemalt laiaulatuslikku vaktsineerimist. "Ja loomulikult peame alustama kahest kõige ohustatumast grupist - arstidest ja õpetajatest," ütles Vene riigipea.

Golikova kinnitas, et Venemaal on suutlikkus alustada laiaulatuslikku vaktsineerimist veel detsembris ning lisas, et demograafiline analüüs esmaste sihtrühmade määramiseks juba käib.

Venemaa Gamaleja instituut teatas koroonavaktsiini loomisest juba tänavu septembris, kuid teiste riikide teadlased on seni selle suhtes kahtlusi väljendanud, kuna Vene teadlased ei ole vaktsiini ja selle katsetuste kohta piisavalt andmeid esitanud. Sputnik V kolmanda etapi katsetused, millesse on kaasatud 40 000 inimest alles käivad ning 24. novembril teatasid Vene teadlased, et need näitavad vaktsiini 95-protsendist efektiivsust. Venemaa on püüdnud oma vaktsiini loomist ära kasutada rahvusvahelise prestiiži kasvatamiseks.

Euroopa ravimiamet teatas teisipäeval, et alustas nii Moderna kui Pfizer/BioNTechi vaktsiini ametlikku hindamist ning esialgse hinnangu kohaselt jõuab ta oma otsuse teha Pfizeri suhtes 29. detsembriks ja Moderna puhul 12. jaanuariks, misjärel saab need Euroopa Liidus kasutusele võtta. Hinnanguliselt võiks vaktsineerimine Euroopas alata jaanuaris.