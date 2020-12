Haiglaravil on Leedus 2054 koroonahaiget, neist 152 on intensiivravis. Üle tuhande haige saab hingamisel abi, 88 on täielikul kunstlikul hingamisel.

Viimase ööpäevaga tehti 7216 koroonaproovi, kokku on pandeemia algusest tehtud 1 327 648 testi.

Alates pandeemia algusest on Leedus tuvastatud 74 000 nakatunut. Surnud on COVID-19 tõttu 626 ja muudel põhjustel 321 koroonaviirusega nakatunut.

Venemaal ületas nakatunute arv 29 000 piiri

Venemaal registreeriti pühapäeval uus koroonaviirusega nakatunute rekord, kui tuvastati 29 093 uut viirusekandjat.

See tähendab, et uute nakatunute arv teeb Venemaal järjest uusi rekordeid - laupäeval oli see 28 782, mis oli samuti sel hetkel rekordiline näitaja.

Enim uusi nakatunuid tuvastati tavapäraselt Moskvas - 7512 uut koroonaviirusega nakatunut, laupäeval oli Vene pealinnas 7993 uut nakatunut.

Venemaa ametliku statistika kohaselt on riigis tuvastatud pandeemia algusest alates 2 460 770 nakatumist, COVID-19 tõttu on surnud 43 141 inimest.