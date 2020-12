Briti vaktsineerimiskampaania tähendab logistilist suuroperatsiooni

Ühendkuningriik on tellinud Pfizerilt 40 miljonit vaktsiinidoosi, millest piisab 20 miljoni inimese vaktsineerimiseks. Kõik see tuuakse Pfizeri Belgia tehasest. Sellega on esile kerkinud aga hirm, kas Brexit ei või tarnet katkestada. Kas peaks kogu vaktsiinikoguse ühekorraga enne aasta lõppu kätte samaa? Valitsus on kindel, et tarne on siiski turvaline.

Esimesed vaktsiiniannused, 800 000 doosi, on juba Ühendkunignriiki teel. Kuna Briti haiglatel on suutlikkus vaktsiini säilitamiseks temperatuuril -70 kraadi, siis viiakse vaktsineerimised läbi seal, et ükski doos raisku ei läheks ega rikneks.

Vaktsiini transporditakse spetsiaalsetes kuni 5000 doosi sisaldavates kastides, mis on pakitud kuiva jää sisse. Pärast tarnimist võib seda külmkapis hoida kuni viis päeva. Ja külmkapist võttes tuleb see kuue tunni jooksul ära kasutada.

Koroonavaktsiin on keeruline toode. See pole jogurt, mida saab külmkapist välja võtta ja mitu korda tagasi panna, ütleb Inglismaa peaarsti asetäitja Jonathan Van-Tam.

Kõigi vaktsineeritavatega võetakse isiklikult ühendust, esmajärjekorras on need hooldekodude eakad asukad ja töötajad, edasi tulevad üle 80-aastased ning seejärel eesliini tervishoiu- ja hooldustöötajad. Samas on vaktsineerimine vabatahtlik.

Vaktsiini manustatakse kahe süstina, 21-päevase vahega. Immuunsus tekib pärast esimest annust, kuid saavutab täieliku toime seitse päeva pärast teist annust.

Enamik kõrvaltoimeid on väga kerged, sarnased mis tahes muude vaktsiinide kõrvaltoimetele ja kestavad tavaliselt ühe päeva, kinnitab vastav ekspertidest koosnev rühm.

Võimalik, et vaktsineeritud inimesed saavad viirust siiski teistele edasi anda. Selle kindlakstegemine võtab aega, ütlevad eksperdid. Kui see aga nakatumise peatab, on võimalik, et 2/3 elanikkonna vaksineerimisega võib tekkida karjaimmuunsus ja viiruse levik lakkab.

Inglismaa peaarsti asetäitja Van-Tam ei usu et koroonaviirus kaob, sellest võib saada hooajaline probleem nagu on gripp. Maskid ja desovahendid jäävad osaks meie igapäevaelust.

Ühendkuningriik on ette tellinud ka seitse miljonit annust vatsiini farmaatsiaettevõttelt Moderna. Endiselt pannakse suuri lootusi Oxfordi ülikooli vaktsiinile loa andmisele.