Venemaa vaktsiin on alles teine, millega on tehtud suuremaid inimkatseid. Selle nädala alguses teatas Ameerika Ühendriikide ravimiettevõtte oma vaktsiinist, mille efektiivsus peaks olema 90 protsenti.

Venemaa Sputniku ravimi testimisel osales 16 000 inimest, kes kõik said kaks doosi vaktsiini.

Analüüs viidi läbi pärast seda, kui 20 uuringus osalejat olid nakatunud koroonaviirusega ja seejärel uuriti, kui paljud said vaktsiini võrreldes platseeboga.

Välismaa eksperdid on väitnud, et Venemaa vaktsiini kohta on puudu piisavalt usaldusväärseid andmeid ja teadmisi vaktsiini toimimisest, mistõttu on selle efektiivsust raske hinnata.

Venemaa teatas, et jätkab katseid veel kuus kuud ja seejärel teeb oma andmed avalikuks ka rahvusvahelistele meditsiinilistele ajakirjadele.

Sputniku V-d rahastab Venemaa otseinvesteeringute fond, kes ütlesid et sellest tulemusest võivad vaktsiini arendajad tulevikus rääkida oma lastelastele