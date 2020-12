Iraan otsustas suurendada uraani rikastamist

Kui sanktsioone ei ole kahe kuu pärast leevendatud, suurendab Iraani valitsus uraani rikastamist 20 protsendini ja paigaldab oma tuumarajatistesse täiustatud uraanirikastamise tsentrifuugid. Samuti blokeeritakse ÜRO inspektoritele ligipääs Iraani tuumarajatistele, teatas BBC.

2015. aastal sõlmitud tuumakokkuleppes on lubatud Iraanil rikastada Uraani 3,67 protsendi ulatuses.

Madalalt rikastatud uraani kasutatakse tuumajaamades kütuseks. Tuumarelvaks on vaja vähemalt 90 protsendi ulatuses rikastatud uraani.

Lääneriigid on kahtlustanud, et Iraan kasutab oma tuumaprogrammi relvade väljatöötamiseks.

2019. aastas juulist on Iraan rikastanud uraani stabiilselt 4,5 protsendi ulatuses.

USA presidendiks valitud Joe Biden on lubanud, et naaseb 2015. aastal sõlmitud tuumakokuleppe juurde ja lõpetab praegused sanktsioonid.

"See saab olema raske, kuid tuumavõimekuse suurendamine on viimane asi, mida me selles regioonis tahame," ütles Joe Biden New York Timesile.

USA loobus Iraani tuumakokkuleppest 2018. aastal.

Iraani president Rouhani teatas, et ei nõustu seadusega, kuna see kahjustab diplomaatiat.