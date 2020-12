"See on kõrgeim nakatumisnäitaja alates pandeemia algusest. See näitab, et nakkus ei ole kusagile kadunud ning me peame jääma valvele ja olema valmis enda ja oma kallite kaitsmiseks viiruse eest," ütles Leedu rahvatervise ameti spetsialist Justina Petravičiene.

Nakkuse levik on üle kogu Leedu ühtlane: Kaunase maakonnas tuvastati 579 uut nakatunut, 564 Vilniuse maakonnas, 333 Klaipeda, 264 Šiauliai, 214 Panevežyse, 121 Telšiai, 112 Alytuse, 99 Utena, 96 Marijampole ja 46 Taurage maakonnas.

Kokku on Leedus alates pandeemia algusest registreeritud 67 066 nakatunut, surnud on 564 inimest, muudesse haigustesse on surnud 289 koroonaviirusega nakatunut.

Viimase ööpäeva tehti Leedus 12 406 koroonatesti, kokku on pandeemia algusest alates tehtud riigis 1,29 miljonit testi.

Venemaa uus nakatumisrekord tõusis 28 145-ni

Venemaa võimud teatasid neljapäeval 28 145 uuest koroonaviirusega nakatunust, mis on kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest.

Ööpäevaga suri viiruse põhjustatud haigusse COVID-19 Venemaal 554 inimest, kokku on haigus nõudnud Venemaa ametlike andmete kohaselt 41 607 elu.

Koroonaviirusega nakatumisi on Venemaal tuvastatud 2,38 miljonit, paranenuid on 1,86 miljonit, aktiivsete haigusjuhtude arv on praegusel hetkel 474 000.

Soomes 540 nakatunut

Soome terviseamet teatas neljapäeval 540 uuest koroonaviirusega nakatunust.

Tavapäraselt registreeriti enim nakatunuid Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas - 308. Varsinais-Suomi haiglapiirkonnas teatati 48 ja Päijät-Hämee haiglapiirkonnas 41 uuest nakatunust.

Kokku on Soomes pandeemia algusest saadik tuvastatud 26 422 nakatunut.

COVID-19 tõttu on Soomes surnud 408 inimest.