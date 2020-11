Viimase ööpäevaga avastati Leedus 1976 uut nakatunut, koroona põhjustatud haigusesse COVID-19 suri 11 inimest, vahendas Leedu ringhääling pühapäeval. Teste tehti ööpäevaga 9303.

Kokku on pandeemia algusest alates nakatunuid registreeritud 60 193, haiguse tõttu on surnud 491 inimest. Lisaks on muudel põhjustel surnud 227 koroonaviirusega nakatunut.

Leedus on koroonaviiruse tõttu haiglas 1734 inimest, neist 140 on reanimatsioonis. Täiendavat hapnikku saab 987 patisenti, 90 on kunstlikul hingamisel. Kõigist koroonapatsientide raviks valmis pandud voodikohtadest on hõivatud umbes pooled.

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) statistika kohaselt oli pühapäeval Leedus koroonaviirusega nakatunuid viimasel kahel nädalal 100 000 elaniku kohta 959,3, mis on Euroopa riikide seas halvemuselt neljas tulemus.

Lätis 414 nakatunut

Lätis tehti viimase ööpäevaga 4037 koroonatesti, neist andis positiivse tulemuse 414, teatas Läti ringhääling. Koroonaviiruse tõttu suri ööpäevaga neli inimest - kaks vanuserühmast 40-50 eluaastat, kaks olid vanemad kui 75 aastat.

Laupäeval viidi koroona tõttu haiglasse 44 inimest, kokku on praegu Lätis COVID-19 tõttu haiglas rekordilised 510 inimest, kellest 32 seisund on raske, vahendas Läti ringhääling.

Kokku on Lätis registreeritud 16 975 nakatumist, COVID-19 tõttu on surnud 197 inimest.

Soomes 322 uut nakatunut

Soomes registreeriti viimase ööpäevaga 322 uut koroonaga nakatunut.

Jätkuvalt leitakse enim nakatunuid Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnast - viimasel ööpäeval 193, neist pealinnas 111.

Kokku on pühapäevase seisuga Soomes registreeritud 24 629 nakatumist, vahendas ringhääling Yle.

Koroona tõttu on Soomes haiglas 133 inimest, meist intensiivravis 19 patsienti.

COVID-19 tõttu on Soomes surnud 393 inimest.

Venemaal 26 683 uut nakatunut

Venemaal registreeriti viimase ööpäevaga 26 683 koroonaviirusega nakatunut, haigusesse suri 459 inimest, teatas uudisteagentuur Interfax.

Enim nakatunuid registreeriti tavapäraselt Moskvas (6798), Peterburis (3701), Moskva oblastis (1069).

Kokku on Venemaal pandeemia algusest saadik ametlikult registreeritud 2 269 316 nakatumist, hetkel on aktiivseid juhtumeid 468 332. Viiruse tõttu on ametlikel andmetel surnud 39 527 inimest.

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) pühapäevaste andmete kohaselt on viimase 14 päeva kõrgeim nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta Euroopas praegu Luksemburgis - 1218. Sellele järgnevad Horvaatia 1027, Sloveenia 968 ja Leedu 959 nakatumisega. Läti sama näitaja on 330, Eestil 343 (Eesti terviseameti andmeil on see siiski 332), Soomel 94. Venemaa näitaja on ECDC andmeil vahemikus 120-240.