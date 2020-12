Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 2109 uut koroonaviirusega nakatunut, viiruse põhjustatud haigusega COVID-19 suri 28 inimest, teatas riigi statistikaamet kolmapäeval. Ööpäevaga testiti 10 948 inimest.

Tegemist on kõige suurema ööpäevase koroonasurmade arvuga Leedus alates pandeemia algusest. Surnud 28 inimesest üks oli 30-ndates eluaastates, kümme olid vanemad kui 70. Enamusel surnutest olid ka muud tervisehädad, ütles Leedu tervishoiuameti esindaja Justina Petravičiene.

Pandeemia algusest saadik on Leedus registreeritud 64 621 inimese nakatumine, 38 514 on endiselt haiged, 25 278 paranenud. Haiglas on praegu 1885 koroonaviirusega nakatunut, neist 148 on intensiivravil.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 547 inimest, 282 nakatunut suri muudel põhjustel.

Lätis rekordilised 14 koroonasurma

Lätis avastati viimase ööpäevaga 690 koroonaviirusega nakatunut, suri 14 inimest, mis on suurim ühel päeval COVID-19 tõttu surnud inimeste arv, teatas Läti haiguste ennetamise ja ravi keskus kolmapäeval.

Viimase ööpäevaga tehti 9002 koroonatesti, 690 avastatud nakatunut annab positiivsete testide osakaaluks 7,8 protsenti.

Surnud 14 inimesest neli olid vanuserühmas 60-75, neli 75-85-aastased ja kuus vanemad kui 85 aastat.

Lätis on pandeemia algusest saadik registreeritud 18 377 nakatumist.

Lätis püsis koroonaviiruse levik pärast kevadist esimest lainet kontrolli all kuni septembri lõpuni, mil see hakkas kiiresti kasvama. Teisipäeval otsustas valitsus pikendada eriolukorda 11. jaanuarini.

Soomes registreeriti uut 420 nakatunut

Soome terviseamet teatas kolmapäeval 420 uue koroonaviirusega nakatunu registreerimisest viimase ööpäeva jooksul.

Kokku on Soomes nüüd pandeemia algusest avastatud 25 882 nakatunut, vahendas Yle.fi.

Enim uusi nakatunuid lisandus tavapärastel Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonda, kus registreeriti 256 koroonaviirusega nakatunut. Varsinais-Suome haiglapiirkonnas avastati 28 ja Pirkanmaa piirkonnas samuti 28 uut nakatunut.

Koroonaviiruse tõttu on haiglas 157 inimest, neist 18 on intensiivravis.

COVID-19 tõttu on Soomes pandeemia algusest alates registreeritud 399 surma. Soome annab uutest koroonasurmadest teada kindlate vaheaegade tagant, mitte igapäevaselt.