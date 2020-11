"Välisilm": koroonaviirus on Leedus põhjustanud ka poliitilise skandaali

Leedu peaministri Ingrida Šimonyte esitatud ministrikandidaatide nimekirja president Gitanas Nauseda kavandatud ulatuses heaks ei kiida.

Mykolas Romerise ülikooli politoloog Rima Urbonaite ütles intervjuus Leedu rahvusringhäälingule, et selline presidendi otsus oli juba varem selge. Politoloog märgib, et president jagab kõik kandidaadid A- ja B-nimekirja. A-nimekiri läheb kindlalt läbi, B-nimekirjas olijad aga on kahtlased. Sedakorda on A-nimekiri aga väga lühike, seal on ainult neli tulevat ministrit.

Üks põhjus on see, et president ja peaminister on poliitilises mõttes erineva veregrupiga. Seda oli selgelt näha juba mullu, kui mõlemad presidendiks kandideerisid ning tollane rivaliteet annab veel tänagi selgelt tunda.

Šimonyte ametisse hääletamine Leedu Seimis on aga kaasa toonud paraja skandaali. Nimelt pidi hääletusest kõrvale jääma terve 11-liikmeline liberaalide fraktsioon, sest nad olid kokku puutunud koroonaviirusega nakatunuga ja pidid seetõttu isolatsioonis viibima.

iljem tühistas Riiklik Rahvatervisekeskus liberaalide isolatsiooni, sest kõigi nende kontakt nakatunuga olevat olnud lühiajaline.

Liberaalid kahtlustavad nüüd, et tegu oli vandenõuga nende hääletusest eemale hoidmiseks. Ehkki Šimonyte kandidatuur läks seimis läbi ja nad oleks isegi hääletanud Šimonyte poolt.

Kaudselt põhjustas skandaali Seimi eesistuja Viktorija Cmilyte-Nielsen, kes oligi see koroonaviirusega nakatunud poliitik, kellega 11 liberaali kokku puutusid. Cmilyte-Nielseni sõnul oleks kogu skandaal ära jäänud, kui parlament saaks teha kaugtööd.

Šimonyte ametissenimetamisega samal päeval toimunud hääletusel jäi aga parlamendi kaugtöö seadustamisest puudu üks hääl.

"Me töötame väga intensiivselt kaugtöövõimaluste kallal, et saada Seimilt otsus kaugtööle ülemineku kohta, kuid kuni sellised võimalused täielikult kindlustatud ei ole, pole meil teist võimalust, kui isiklikult parlamendisaali kohale tulla, et rahvaesindajad võiksid oma otseseid kohustusi täita," ütles Cmilyte-Nielsen.

Olukorra muudab veel keerulisemaks endine põhiseaduskohtu kohtunik Toma Birmontiene, kelle hinnangul on parlamendi kaugtööle lubamine põhiseaduse vastane. Nii ähvardab Leedut põhiseaduslik kaos.