Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et riigikantselei tippjuhtide valiku komisjon esitas omalt poolt juhi kandidaadiks finantsinspektsioonis rahapesu järelevalve osakonda juhtiva Matis Mäekeri.

"Vastab tõele see, et oli konkurss rahapesu andmebpüroo juhi kohale. See, kes välja valiti, ei olnud minu eelistus ja ma kuulutasin välja uue konkursi," ütles Helme neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.

Seni politsei- ja piirivalveameti struktuuriüksusena tegutsenud rahapesu andmebüroo saab uuest aastast eraldi asutuseks.

Septembri lõpuks laekus asutuse juhi kandidaadi kohale kaheksa avaldust, novembri keskpaigaks esitas tippjuhtide valikukomisjon sobiliku kandidaadi omalt poolt ministrile.