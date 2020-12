Kuna nakatumisnäit Eestis üha kasvab, ähvardab Eesti meditsiinisüsteemi ülekoormus. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, et tagada plaanilise ravi võimaldamist nii palju kui võimalik.

Alates laupäevast lisatakse senistele piirangutele nii maksimaalse täituvuse kui ka lahtioleku piirangud.

Laupäevast alates tuleb toitlustus- ja meelelahutuskohad ning müügi- ja teenindusasutused sulgeda kell 22 (seni algab piirang kl 00). Lisaks 2+2, maskikandmise ja desovahendite tagamise nõuetele kehtestatakse ka maksimaalselt 50 protsendi täituvuse piirang, ent mitte üle 250 inimese meelelahutusasutustes ja avalikel mittestatsionaarsete istekohtadega üritustel. Välitingimustes võib olla kuni 500 inimest, kui nad ei moodusta üle 50 protsendi alast.

Poodides, meelelahutusasutustes ja kohvikutes tohivad kell 22-06 viibida üksnes toidu kaasaostjad, kullerid, töötajad ja nende alade tehnilised või hädaabitööde teenindajad.

"Kauplustes seda 2+2 reeglit väga ei järgita. See on murekoht. Me peame neid kontakte vähendama," põhjendas peaminister Jüri Ratas kauplustele kehtestatud 50-protsendilise täituvuse piirangut.

Kinod, teatrid ja kontserdisaalid võivad jätkata senistel tingimustel kuni kella 22-ni. Istekohtadega saalides võivad etendused lõppeda siiski hiljem, ilma statsionaarsete istekohtadega üritused peavad aga kella 22-ks lõppema.

Kehtima jäävad ka kõik senised piirangud.

Ka erapidudeks ei tohi teenindusruume välja rentida kauem kui kella 22-ni. See otsus tuleneb möödunud nädalavahetusel Saaremaal Georg Ots spaas aset leidnud rahvarohkest sünnipäevapeost, milleks spaa rentis ruumid välja. Külalised ei kandnud maske, ei hoidnud distantsi ega olnud saadaval desovahendid. Spaa põhjendas ruumide rentimist asjaoluga, et see polnud keelatud ja et erapidudele valitsuse kehtestatud piirangud ei laiene.

Sotsiaalminister Tanel Kiik taunis selliseid erapidusid, nimetades nende korraldamist vastutustundetuks. Ta leiab, et kõik, mis pole keelatud, ei tuleks automaatselt tõlgendada kui lubatut, vaid lähtuma peaks mõistlikkusest. Rohkearvuliste sünnipäevapidude pidamist ta mõistlikuks ei pea.

"Ükski seadus ei keela igal õhtul ennast purju juua, koomasse juua, aga kas see on mõistlik?" tõi Kiik näiteks.

Spaaliit saatis avaliku pöördumise, milles kutsub üles kõiki hotelle, restorane ja sündmustekorraldajaid käituma vastutustundlikult. Erapidusid ei saa nende hinnangul heaks kiita.

Spaade tegevust valitsus ei piira. Peaminister Jüri Ratas põhjendas otsust nii majanduslike kaalutlustega kui ka spaade sooviga pingutada ja jätta edaspidi erapeod ära.

Välismaalt nakkuse toomine on langenud, kasvanud on pereringis, töökohal, koolis ja huviringides nakatumine. Huvihariduse osutajad peavad Kiige hinnangul ise otsustama, mida nad saavad video teel pakkuda ja millega on mõistlik jätkata.

Valitsusel ei ole plaani põhikoole distantsõppele viia. Ka gümnaasiume pole mujal kui Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal distantsõppele viia.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles, et vahet tuleks teha huvitegevusel ja huviharidusel. Viimane on vaadeldav koolihariduse täiendava osana.

"Kui koolid on lahti, peaks püüdma ka seda hoida, kuigi väga kindlate reeglitega," ütles Lukas.

Samuti jäävad lahti spordiklubid ja -saalid.

"Kaaludes, mida kinni panna, oleme leidnud, et tervislikud eluviisid, sporditegemine, kehakultuur väga kontrollitud tingimustes peavad olema lahti, sest see on oluline immuunsüsteemile," põhjendas Lukas.