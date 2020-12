Läänemaailm valmistub pikaajaliseks vastasseisuks Hiinaga - see on järeldus, mille saab teha NATO ja Euroopa Liidu viimaste päevade sõnumitest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva õhtul lõppenud NATO välisministrite kohtumisel rääkisid liitlased Hiinast ka koos Austraalia, Jaapani, Uus-Meremaa ja Lõuna-Korea ametikaaslastega.

"NATO ei ole defineerinud Hiinat n-ö ohuna otseselt nagu on NATO Venemaa agressiivset tegevust ohuna määratlenud. NATO liikmesriigid jälgivad ülipingsalt seda, et Hiina mõju kasvab ja ka n-ö agressiivne välispoliitiline käekiri suureneb. Hiina osakaal, sealhulgas ka sõjalise jõu osakaal kogu planeedil on kasvutrendis ja seda tuleb silmas pidada, et poliitilise mõju kasv ja sealhulgas ka võimed seda poliitilist mõju maksma panna autoritaarse riigisüsteemi poolt on kindlasti asjaolu, mida NATO kui demokraatlike riikide ja kollektiivkaitset silmas pidav riikide ühendus peab arvesse võtma," rääkis välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Euroopa Komisjon käis neljapäeval välja ettepaneku luua koos Ameerika Ühendriikidega uus Atlandi-ülene strateegiline kava.

"Võimaluste aken suhete normaliseerimiseks ja usalduse oluliseks tõstmiseks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhetes on praegu muidugi väga hea. See hõlmab endas ka seda, et Euroopa Liit peab suhtuma mõistvalt ja kaasatöötavalt nendesse teemadesse, mis ka Ameerika Ühendriikidele uue administratsiooni ajal on olulised. Kindlasti Hiina teema alates majandusest ja lõpetades julgeolekuga või vastupidi on ikkagi seal tipus. Selles osas Euroopa Liit peab ikka suutma ise oma Hiina-poliitikat palju paremini ühtlustada seesmiselt, sest on selge, et ka Ühendriikidega Hiina teemadel asju tuleb hakata ajama kogu aeg ja järjest tihemini," rääkis Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (RE).