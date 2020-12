Taas kehtivad liikumispiirangud kõigist Euroopa maadest Eestisse saabujaile

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule kehtib alates esmaspäevast, 7. detsembrist 10 päeva pikkune liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest Eestisse saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Island, Kreeka, Küpros, Leedu*, Liechtenstein, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik. Vatikani näitaja on 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti kümne päeva pikkune liikumisvabaduse piirang.

Liikumispiirang ei laieneks inimestele, kes tulevad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 50 inimese 100 000 elaniku kohta. Piirmäär vaadatakse üle kord nädalas reedeti ja uus piirmäär jõustub sellele järgnevast esmaspäevast.

* Vastavalt valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta inimeste kohta, kes on viimase kümne päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse juhtudel, kui inimene on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Samuti ei kohaldata piirangut, kui inimese Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel ei ole enne Eestisse saabumist kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.