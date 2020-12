Euroopa liidus valitseb juba kolmandat nädalat eelarvekriis, sest Ungari ja Poola vetostasid taasterahastu omavahendite finantseerimise otsuse Euroopa Liidu nõukogus. Ajal, mil tervise- ja majandusnäitajad mitmel pool halvenemismärke näitavad, muudab see riigid iga nädalaga kärsitumaks.

Seetõttu andis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sel nädalal ka märku, et kui tuleva nädala Euroopa Ülemkogul küsimust ära ei lahendata, siis teevad 25 riiki taasterahastu ilma Poola ja Ungarita. Sama kinnitas eile õhtul üle ka Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune.

Eesti europarlamendi saadikud usuvad, et uuel nädalal siiski jõutakse kokkuleppele.

Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase (Isamaa) sõnul on nii Euroopa Parlament ja selle institutsioonid, aga ka Poola ja Ungari liiga jäikadel seisukohtadel. "Aga ma usun Angela Merkeli võimesse inimesi ühe laua taha kokku tuua. Ja jätta kogu oma perioodist Euroopale positiivne mulje. Nii, et ma loodan siiski, et leitakse ühine keel, sest ma arvan, et kui seda ei leita, siis see on Euroopa lõpu algus," ütles ta.

Reformierakondlane ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet märkis samuti, et nii kaugele see ilmselt ei lähe, et taastumiseelarve tehakse ilma kahe liikmesriigita. "Selleni see siiski ei lähe, sest teisalt ka Poola ja Ungari samamoodi vajavad seda rahalist tuge oma eelarvetesse oma majanduse turgutamiseks. Aga kui see peaks ikkagi nii minema, siis on selge see, et kui sul olulisest poliitikast on mõni liikmesriik väljas, siis ega see mingit ühtlustunnet ju ei suurenda," ütles ta.