Riigi eriplaneering on esimene samm ringraudtee ehitamiseks ja see tuleb kehtestada enne, kui ehitamiseks vajalikud maa-alad täis ehitatakse.

Saue valla piiri äärest Padula raudteejaama juurest võiks kümne aasta pärast pöörata Männiku suunas Tallinna ringraudtee üks võimalik haru. Saue vald on otsustanud toetada ringraudtee riigi eriplaneeringut ja eelprojekti kuni 100 000 euroga. Eeldades, et planeeritakse ka müravastased abinõud ja ringraudteel veetaks ka reisijaid.

"Et tagada Saue linna ja selle lähiümbruse elanikele ligipääs Ülemiste terminalile, kus saab ümber istuda Rail Balticu kiirrongile või lennukile või kaugliini bussile," ütles Saue valla arendusosakonna nõunik Indrek Eensaar.

Tallinna ringraudteel on kaks valikulist koridori. Üks on põhja pool Ülemiste järve ja teine lõuna pool. Lõunapoolne on eelistatud, sest kulgeb Tallinna keskusest mööda plaanitavasse Rail Balticu terminali, ütleb Harjumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor Joel Jesse.

Samas on see trass vaja algusest lõpuni ehitada ja trassile jäävad keerulised kohad Lagedi ja Saku. Kõigepealt tuleb koostada eriplaneering ja sellega pole mõtet venitada, ütles Jesse.

"Kui täna jäetakse see tegemata, siis tulevikus oleks need maa-alad täis ehitatud. Ehk hetkel see perspektiivne koridor on veel olemas, mida saaks kasutada. Ja lõunapoolne Tallinna ringraudtee kattub suures ulatuses ka Rail Balticu trassi koridoriga," rääkis Jesse.

Riigi eriplaneering, lähteülesanne ja projekteerimine maksab 3,4 miljonit eurot. Sellest suurusjärgus kaks miljonit on nõus maksma riik. Lõplik summa selgub riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel märtsis. Ülejäänu tuleks Tallinna, piirnevate omavalitsuste ja ettevõtjate taskust.

"Sealhulgas ettevõtjad Alexela Logistics, Tallinna Sadam, Paldiski Põhjasadam, Ülemiste City on väljendanud valmisolekut. Omavalitsused, Tallinna linn, Rae vallalt on positiivsed signaalid, Saue vald on positiivse otsuse teinud, Keila linn, Lääne-Harju vald," lausus Jesse.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Tallinn andnud põhimõttelise nõusoleku finantseerimiseks. "Siis, kui on teada kogusumma, oleme nõus maksma," ütles ta.

Riigi eriplaneeringu võiks algatada järgmise aasta lõpus ja teostada viie aasta jooksul. Rongid saaksid ringraudteel sõitma hakata 2032. aastal.