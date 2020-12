Koluvere eakatekodus on koroonaviirus tuvastatud 20 kliendil ja neljal töötajal

Juba varem olid positiivse proovi andnud veel kaks töötajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hooldekodu juht Kristo Priimägi ütles, et kedagi praeguse seisuga haiglasse viidud pole ja ainult ühel kliendil on kerge palavik.

Lossipargi eakatekodu kliendid elavad kolmes hoones ja nakatunuid on leitud vaid ühest majast.

"Täna organiseerisime esimeses osakonnas, kus viiruspuhang sees on, töö ümber nii, et oleksid eraldatud koroonapositiivsed ja negatiivsed ja loodud on lisaks ka puhvertsoon. Loomulikult tulevad ka kordustestimised, ilmselt mitmes jaos, aga täpse testimise ajakava lepime eraldi kokku terviseametiga," rääkis Priimägi.

Kõik nakatunud kolmapäevases Läänemaa statistikas ei kajastunud, sest klientide hulgas on ka neid, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on väljaspool maakonda.